Di chuyển que diêm nào để '19 + 3 = 15' đúng?

Bức ảnh này đúng kiểu: nhìn đơn giản, giải thì căng não. Hãy thử sức ngay nào!

Nhìn vô phép tính sai lè '19 + 3 = 15' mà ai cũng muốn thở dài một nhịp. Nhưng khoan, đừng buồn, vì chỉ cần di chuyển đúng một que diêm là mọi thứ trở nên chuẩn không cần chỉnh.

Bức ảnh này đúng kiểu: nhìn đơn giản, giải thì căng não, mà càng căng thì càng buồn cười. Que diêm nằm im mà trí óc mình thì xoay như chong chóng. Một cú nhấc que nhẹ nhàng thôi là biến ngay sai thành đúng, y như kiểu "cuộc đời sang trang nhờ một quyết định bé xíu".

Những câu đố như thế này vừa giải trí, vừa giúp não được đi bộ thể dục tí, lại còn khiến mình thấy mình thông minh hơn hẳn sau khi tìm ra đáp án nữa. Thử xem bạn mất bao lâu để tìm ra "mảnh ghép" cần di chuyển nha!

Mộc Trà