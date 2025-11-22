Di chuyển que diêm nào để '18 - 11 = 21' thành đúng?

Nhiệm vụ của bạn cực kỳ đơn giản, hãy di chuyển duy nhất 1 que diêm để biến phép tính vô lý này trở thành một chân lý toán học.

Chúng ta có một câu đố "Que diêm thần kỳ" đang chờ bạn giải cứu. Phép tính hiện tại là: 18 - 11 = 21. Ai đó đã "say xỉn" khi viết phép tính này, vì rõ ràng 18 - 11 phải bằng 7 chứ!

Đừng lo lắng, chúng ta không cần phải sử dụng lửa đâu, chỉ cần dùng "lửa" trí tuệ thôi! Hãy nhìn kỹ cấu tạo của từng con số và ký hiệu. Bạn có thể thay đổi số, hoặc thậm chí thay đổi cả ký hiệu phép toán nữa đấy!

Đây là một bài tập nhẹ nhàng để khởi động đầu óc, giúp bạn thư giãn và rèn luyện khả năng tư duy đột phá. Hãy nhớ, đôi khi câu trả lời nằm ở góc nhìn khác biệt, hoặc thậm chí là một sự thay đổi tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại mang tính "cách mạng" cho toàn bộ phép tính. Chúc bạn may mắn và nhanh chóng tìm được que diêm định mệnh đó nhé! Hãy chứng minh bạn là "Thần Diêm" ngay thôi!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà