Di chuyển que diêm nào để '16 - 8 = 2' là đúng

Chỉ cần một que diêm nhỏ bé, bạn có thể làm thay đổi cả số phận của bài toán - đúng kiểu "nhỏ mà có võ".

Phép tính trên bảng trông có vẻ "vô lý nhưng lại rất thuyết phục" - 16 trừ 8 mà bằng 2, chỉ có thể là... toán học kiểu "tình cảm". Thế nhưng, câu đố này không phải về phép tính, mà là về con mắt tinh tường và cái đầu nhanh nhạy của bạn đó!

Ai giải nhanh thì IQ chắc phải chạm nóc, còn ai ngồi mãi chưa ra thì... cũng bình thường thôi, vì 90% người chơi cũng thế mà. Đây là bài test đỉnh cao cho khả năng quan sát và sáng tạo – bạn nhìn que diêm, nhưng thực ra que diêm đang nhìn bạn!

Giờ thì thử xem, bạn có thể tìm ra vị trí que diêm thần thánh để biến sai thành đúng không? Cẩn thận nha, vì chỉ cần dịch sai một tí là "toang" ngay!

Một câu đố nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng đủ khiến não bạn "bốc khói" trong 30 giây đầu tiên. Thử đi, rồi xem bạn thuộc team "giải liền trong 1 phút" hay "ngồi đoán đến mai vẫn chưa ra"!

Một que diêm - một cơ hội chứng minh IQ đỉnh cao của bạn!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà