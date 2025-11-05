Di chuyển que diêm nào để '13 - 2 = 13' đúng?

Nhìn tưởng dễ mà "xoắn não" không ngờ nha.

Phép tính trên bảng que diêm: 13 - 2 = 13 – nhìn qua tưởng hợp lý, mà sai lè ra! Giờ nhiệm vụ của bạn là chỉ được di chuyển đúng 1 que diêm để biến phép tính này thành đúng. Nghe thì đơn giản, nhưng đảm bảo nhiều người nhìn 10 phút vẫn chưa ra, lại còn tự hỏi: "Ủa, mình học Toán hay học Ảo thuật vậy trời?".

Đây là dạng câu đố "đánh lừa não bộ" cực thú vị, vừa kiểm tra khả năng quan sát, vừa rèn phản xạ logic. Ai giải được thì xin chúc mừng, bạn xứng đáng một vé vào hội "Thánh Toán Diêm". Còn ai chưa ra lời giải thì... bình tĩnh, hít sâu, vì đôi khi đáp án nằm ngay trước mắt, chỉ là não chưa load kịp thôi.

Dám thử sức không nào? Một que diêm - một pha bẻ lái logic cực gắt đang chờ bạn đó!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà