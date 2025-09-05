Di chuyển que diêm nào để '12 - 5 = 9' là đúng

Trong thế giới những câu đố vui, đôi khi chỉ một que diêm nhỏ bé cũng đủ khiến người ta “xoắn não”.

Bài toán hôm nay nhìn qua thì sai rành rành: 12 – 5 = 9. Nhưng chỉ cần di chuyển đúng một que diêm, cả phép tính sẽ trở nên chính xác. Nghe đơn giản, nhưng khi bắt tay vào thử, nhiều người lại vò đầu bứt tai. Có người chuyển sai que khiến phép tính càng... sai hơn, có người thì sáng tạo ra đủ kiểu "ngộ nghĩnh" khiến mọi người xung quanh cười ngặt nghẽo.

Điều thú vị là, chỉ một khoảnh khắc lóe sáng, bạn sẽ thấy đáp án hiện ra rõ ràng, và cảm giác ấy vừa bất ngờ vừa sảng khoái. Câu đố nhỏ nhưng mang đến niềm vui lớn, khiến người chơi thư giãn và bật cười vì sự "tinh quái" của que diêm.

>> Xem đáp án

Mộc Trà