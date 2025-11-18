Di chuyển que diêm nào biến "1 - 5 = 75" thành đúng

Mỗi que diêm trông nhỏ bé vậy chứ quyền lực vô cùng, chỉ cần đặt lệch một chút là cả phép tính đi luôn vào lòng đất.

Nhìn sơ qua thì tưởng dễ, mà nhìn kỹ một cái là não như muốn xin... nghỉ phép luôn. Bức ảnh này là thử thách kinh điển của hội "thích tự hành hạ chất xám" - chỉ được di chuyển đúng 1 que diêm để biến phép tính sai thành phép tính đúng. Mỗi que diêm trông nhỏ bé vậy chứ quyền lực vô cùng, chỉ cần đặt lệch một chút là cả phép tính đi luôn vào lòng đất. Còn đặt đúng chỗ thì bạn lập tức hóa thiên tài toán học trong mắt cả phòng.

Đây là kiểu câu đố vừa nhẹ nhàng như gió, vừa xéo xắt như lời mẹ hỏi: "Học hành sao rồi con?". Nhìn thì đơn giản, nhưng ai giàu kinh nghiệm mới hiểu: càng đơn giản càng dễ... sai bét.

Thế nên, bạn hãy thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu, kích hoạt chế độ "não cao su mềm dẻo", rồi thử xem bạn có thể tìm ra lời giải hay không. Biết đâu hôm nay bạn lại khám phá ra tài năng tiềm ẩn là... chỉnh que diêm chuyên nghiệp!

Rồi, giờ mời bạn vào trận và xem thử: liệu chỉ với một cú chuyển nhẹ, phép tính có chịu nghe lời bạn hay không?

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà