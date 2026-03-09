Di chuyển que diêm duy nhất để '9 + 7 = 19' là đúng

Đây chính là kiểu câu đố nhỏ nhưng cực kỳ "hack não", khiến người xem vừa nhìn vừa gãi đầu suy nghĩ.

Thoạt nhìn phép tính bằng que diêm này, nhiều người sẽ khẳng định ngay: "Sai quá sai rồi!". Nhưng khoan vội kết luận nhé, bởi chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm là mọi chuyện sẽ thay đổi ngay lập tức.

Bức hình đang cho ta phép tính "9 + 7 = 19", nghe qua thì đã thấy có gì đó không ổn rồi đúng không? Tuy nhiên, bí mật nằm ở những que diêm nhỏ bé tưởng chừng vô tri ấy. Chỉ cần một bước di chuyển khéo léo, phép tính sai bỗng biến thành đúng một cách đầy bất ngờ.

Những câu đố kiểu này không chỉ giúp giải trí mà còn khiến não bộ phải vận động một chút, giống như tập thể dục nhẹ cho trí tuệ vậy. Nhiều người nhìn 5 phút chưa ra, nhưng khi biết đáp án lại chỉ biết... bật cười vì quá đơn giản.

Vậy thử thách nhỏ dành cho bạn đây: hãy di chuyển đúng 1 que diêm để phép tính trở nên chính xác. Bạn có tìm ra đáp án trước khi xem lời giải không?

>> Đáp án

Mộc Trà