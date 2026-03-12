Di chuyển que diêm duy nhất để '2 - 9 = 5' đúng

Một chút tinh ý, một chút sáng tạo, và thêm tí "lật kèo suy nghĩ" là bạn sẽ giải được thôi.

Nhìn qua tưởng dễ mà không dễ đâu nha. Bức hình này đang "thách thức nhẹ" bộ não của bạn với phép tính que diêm: "2 - 9 = 5" – sai lè nhưng lại rất biết cách "đánh lừa thị giác". Chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, bạn sẽ biến sai thành đúng trong tích tắc. Nghe thì đơn giản, nhưng lúc bắt tay vào lại thấy não "lag nhẹ" liền.

Đây là kiểu câu đố vừa hack não vừa gây nghiện, càng nhìn càng thấy "hình như sắp ra rồi... mà chưa ra". Có người mất 5 giây là giải được, có người nhìn 5 phút vẫn thấy... cuộc đời thật vô lý. Nhưng chính cái cảm giác "à ha!" khi tìm ra đáp án mới là thứ khiến trò này cuốn không lối thoát.

Đôi khi, chỉ cần thay đổi góc nhìn nhỏ xíu là mọi thứ đã khác hoàn toàn rồi. Nên nếu bí quá thì cũng đừng cay cú nha, vì đây không phải toán – đây là "nghệ thuật đánh lừa não bộ".

>> Đáp án

Mộc Trà