Di chuyển một que diêm để biến phép tính sai thành đúng

Câu đố này giúp bạn kích hoạt chế độ "toán học level cao", chỉ cần di chuyển 1 que diêm là phép tính sẽ ngoan ngoãn trở nên đúng đắn.

Nhìn vô bức ảnh là thấy ngay một cú lừa đậm chất toán học: '5 + 4 = 18'... Ủa alo? Lỗi do ai? Do que diêm hay do mình?

Câu đố lần này thách bạn kích hoạt chế độ "nhân phẩm toán học level cao", chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm là phép tính sẽ ngoan ngoãn trở nên đúng đắn ngay lập tức. Nghe thì đơn giản như ly trà đá, mà nghĩ thì nhăn trán như đang trả nợ môn xác suất thống kê.

Từng que diêm đứng đó như đang trêu ngươi: "Rồi, thử thông minh coi!". Chỉ cần bạn hít sâu, nhẹ tay, và tinh mắt, bạn sẽ thấy lời giải thật sự không hề xa xôi như tình yêu bạn vẫn đang đợi. Đây là dạng câu đố vừa giúp giải trí, vừa giúp bạn chứng minh với thế giới rằng: não bạn vẫn còn hoạt động tốt, dù đôi lúc hơi... lag nhẹ.

Rồi, giờ mời bạn bước vào thử thách: liệu một cú chuyển nhỏ có thể thay đổi cả vận mệnh phép tính này hay không?

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà