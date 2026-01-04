Di chuyển một que diêm để '2 + 5 = 9' đúng

Một cú chạm nhẹ, một sự thay đổi vị trí nhỏ xíu cũng có thể tạo ra một phép màu toán học đấy.

Chào các "thánh soi" và những bộ óc logic siêu hạng! Bạn có thấy phép tính "2 + 5 = 9" trong ảnh đang sai rõ ràng không? Chắc là hôm nay toán học đang muốn "trêu đùa" chúng ta một chút đây mà. Nhiệm vụ của bạn là hãy trở thành "người hùng giải toán", chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm duy nhất để đưa mọi thứ trở về trật tự đúng đắn.

Hãy hít một hơi thật sâu, thư giãn và để đôi mắt "tinh anh" của bạn lướt qua những que diêm đầy màu sắc kia. Bạn sẽ chọn "phẫu thuật" cho số 2, số 5 hay là kết quả số 9 đây? Đừng quá áp lực nhé, hãy coi đây là một trò chơi thư giãn để khởi động lại não bộ sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thử thách xem bạn có thể tìm ra "nước đi thần thánh" đó trong vòng 10 giây không nào? Chúc bạn có những phút giây giải đố thật sảng khoái và tràn ngập tiếng cười! Hãy chia sẻ đáp án để xem ai là người nhanh tay lẹ mắt nhất nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà