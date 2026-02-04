Di chuyển một que diêm biến '5 - 6 = 9' thành đúng

Sự thú vị nằm ở chỗ đáp án không hề phức tạp, chỉ là mắt và não đôi khi "không cùng tần số".

Một phép tính sai hoàn toàn nhưng chỉ cần di chuyển đúng một que diêm, phép tính tưởng sai bét lại hóa chuẩn không cần chỉnh. Nghe thì đơn giản như đổi dép đi trong nhà, nhưng đến lúc làm mới thấy não quay như chong chóng.

Câu đố này giống kiểu thử thách mà bạn nhìn 5 giây thấy dễ, nhìn 5 phút thấy... muốn pha trà uống cho tỉnh. Sự thú vị nằm ở chỗ đáp án không hề phức tạp, chỉ là mắt và não đôi khi "không cùng tần số".

Một bức hình nhỏ, vài que diêm, nhưng đủ khiến buổi chiều bớt buồn ngủ và não được tập gym miễn phí. Nhẹ nhàng, vui vẻ, không áp lực điểm số, chỉ có niềm vui khi tìm ra lời giải. Và biết đâu, sau khi giải xong, bạn sẽ tự tin tuyên bố mình vừa nâng cấp IQ... thêm nửa bậc!

>> Đáp án

Mộc Trà