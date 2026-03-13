Di chuyển hai que diêm nào để số '358' lớn nhất?

Có người nhìn vài giây là nghĩ ra ngay, nhưng cũng có người ngồi xoay đủ góc mà vẫn chưa thấy con số nào "to hơn" xuất hiện.

Thoạt nhìn vào con số 358 được xếp bằng những que diêm trong bức hình này, có vẻ như mọi thứ đã "an vị" đúng chỗ rồi. Nhưng khoan đã... câu đố nhỏ thú vị ở đây là: bạn chỉ được di chuyển đúng 2 que diêm để tạo ra con số lớn nhất có thể. Nghe thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào suy nghĩ, nhiều người mới phát hiện ra não mình phải "khởi động" khá mạnh.

Những que diêm bé xíu này giống như đang chơi trò trốn tìm với trí tưởng tượng của chúng ta vậy. Chỉ cần dịch chuyển một chút thôi, hình dạng của các con số đã thay đổi hoàn toàn.

Điều thú vị của dạng câu đố này là nó không hề cần kiến thức toán học phức tạp. Tất cả chỉ cần một chút quan sát, một chút sáng tạo và đôi khi là... một cú "bẻ lái" suy nghĩ bất ngờ.

Vậy nên trước khi xem lời giải, hãy thử tưởng tượng xem hai que diêm nào nên di chuyển để biến 358 thành con số lớn nhất có thể. Biết đâu bạn sẽ tìm ra đáp án nhanh hơn bạn bè của mình đấy!

>> Xem đáp án

Mộc Trà