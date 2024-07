Di chuyển gần 1.000 cây xanh ở công viên lớn nhất Thanh Hóa

Gần 800 cây xà cừ, sao đen, phượng... trồng 10-20 năm và hàng trăm cây khác sẽ được di chuyển, thay thế khi TP Thanh Hóa cải tạo công viên Hội An.

Ngày 1/7, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa cho biết nhà thầu đang cho công nhân đào gốc, tạo bầu và đánh chuyển đến vị trí mới gần 800 cây xanh khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp công viên Hội An. Số cây này đa phần là xà cừ, sao đen, phi lao, phượng..., buộc phải đánh chuyển do nằm ở phạm vi mở rộng đường nội bộ, hoặc công trình mới sau cải tạo công viên.

Ngoài ra, nhà thầu cắt bỏ hơn 200 cây không đúng chủng loại, không phù hợp cảnh quan trong công viên như cây sanh, cây đa. Đây là lần đánh chuyển nhiều cây nhất thuộc phạm vi công viên công cộng ở Thanh Hóa.

Gần 1.000 cây xanh trong công viên Hội An sẽ được đánh chuyển, cắt bỏ. Ảnh: Lê Hoàng

Chính quyền thành phố cũng cho cắt tỉa tạo tán giữ nguyên vị trí 58 cây khác. Dự kiến nhà thầu còn cho trồng mới khoảng 1.200 cây luồng, đào, hoa giấy để tạo cảnh quan cho công viên lớn nhất TP Thanh Hóa.

Trước ý kiến việc đánh chuyển cây xanh giữa mùa hè nắng nóng khiến cây khó phát triển, ông Cao Hữu Tuệ, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa, cho hay dự án phải thực hiện để theo kịp tiến độ. Khi trồng cây, nhà thầu phải cam kết cây sống khỏe mạnh và bảo hành 2 năm.

Sân bóng mini cũ trong công viên Hội An đang được nhà thầu cải tạo nâng cấp thành khu lâm viên. Ảnh: Lê Hoàng

Công viên Hội An vốn là công viên Thanh Hóa, được xây dựng năm 2003 với diện tích khoảng 24 ha, nằm trên các phường Lam Sơn, Trường Thi. Công trình có bốn mặt tiền, nằm trên hai tuyến phố sầm uất bậc nhất TP Thanh Hóa là Lê Hoàn và đại lộ Lê Lợi kéo dài.

Năm 2009, công viên được đổi tên nhân kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa thị xã Hội An và thị xã Thanh Hóa (nay là TP Hội An và TP Thanh Hóa). Công viên hiện có nhiều công trình kiến trúc độc đáo mang biểu trưng của TP Hội An (Quảng Nam) như mô hình chùa Cầu, dãy phố cổ Hội An...

Suốt thời gian dài TP Thanh Hóa đã cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân thuê mặt bằng để kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, sân tennis, sân bóng đá... nên diện tích công viên bị thu hẹp. Nhiều vị trí bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Công viên lớn nhất Thanh Hoá sắp được cải tạo Công viên Hội An trước khi cải tạo. Video: Lê Hoàng

Trước những tồn tại trên, TP Thanh Hóa đang triển khai dự án nâng cấp, cải tạo công viên với tổng vốn đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Mục tiêu là phát huy tối đa giá trị văn hóa của công viên, tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan, kết nối hài hòa với kiến trúc tổng thể đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Theo hợp đồng ký kết với hai đơn vị trúng thầu, dự án sẽ thực hiện đến giữa năm 2025 nhưng Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cho hay sẽ phấn đấu xong trong năm 2024.

Lê Hoàng