Di chuyển 2 que diêm nào để phép tính đúng?

Nhiều người nhìn xong cười "ha ha", rồi lại vò đầu bứt tóc vì chẳng biết que diêm nào nên chuyển.

Trong bức hình này, chúng ta có một phép tính trông thì rất "hợp tình hợp lý", nhưng nhìn kỹ lại thì... sai bét nhè! Nhiệm vụ của bạn cực kỳ đơn giản mà cũng cực kỳ đau đầu: chỉ cần di chuyển đúng 2 que diêm là phép tính sẽ trở nên đúng đắn. Nghe dễ không? Nhưng coi chừng, càng nhìn lâu thì não càng xoắn như mì tôm.

Đố vui này vừa kiểm tra khả năng quan sát, vừa thử thách độ sáng tạo của bạn. Có khi bạn chỉ mất 5 giây để tìm ra, nhưng cũng có khi ngồi 15 phút vẫn thấy... sai. Đây chính là trò chơi giải trí siêu vui, vừa hại não nhẹ, vừa giúp bạn rèn trí thông minh. Vậy còn chần chờ gì nữa, thử ngay xem bạn có phải "thánh xếp diêm" không nào!

Bạn đoán xem, di chuyển 2 que diêm nào thì phép tính sẽ thành công?

>> Xem đáp án

Mộc Trà