Di chuyển 2 que diêm để phép tính về 'đúng quỹ đạo'

Bức ảnh này trông hiền vậy thôi chứ đang âm thầm thách thức độ nhanh nhạy của bạn đó.

Một phép tính sai be bét đang "cầu cứu" bạn bằng ánh mắt của... những que diêm. Lần này không phải 1 que nữa đâu, chơi lớn luôn: 2 que diêm để xoay chuyển cục diện. Nhìn vô thì ai cũng tưởng đơn giản, nhưng vô làm mới thấy não hơi chạm đáy nhẹ.

Nhiều người ngồi xoay xoay một hồi lại quên mình đang tính toán hay đang... xếp hình. Thử thách này sinh ra là để bạn vừa xả stress vừa khoe độ lanh của bộ não truyền thống nhưng không hề cổ lỗ sĩ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, mọi thứ sẽ "click" vào vị trí cực mượt.

Giải xong rồi đảm bảo bạn sẽ muốn thử thách thêm vài người nữa cho vui. Còn nếu chưa ra, cũng đừng lo - que diêm không giận bạn đâu. Giờ thì... bạn đã sẵn sàng làm ảo thuật với 2 que diêm chưa?

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà