Di chuyển 2 que diêm để biến phép tính sai thành đúng

Bạn có giải nổi bài toán hack não này?

Những que diêm nhỏ bé nhưng luôn biết cách làm khó cả thế giới! Chỉ cần di chuyển đúng 2 que, bạn sẽ biến phép tính sai thành đúng. Nghe thì đơn giản nhưng khi bắt tay vào, chắc chắn bạn sẽ lạc vào mê cung suy nghĩ. Liệu bạn có thể vượt qua thử thách "tưởng dễ mà khó" này trong vòng 1 phút? Thử ngay để xem trí tuệ của bạn sắc bén đến đâu nhé!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn:

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà