Di chuyển que diêm nào để phép tính sai thành đúng?

Chỉ với một que diêm duy nhất, bạn có thể biến phép tính sai này thành đúng một cách thuyết phục.

Nhìn qua thì ai cũng thấy phép tính này... sai rõ rành rành, không cần học giỏi toán cũng nhận ra liền. Nhưng khoan vội lắc đầu, vì trò chơi ở đây không phải là tính nhẩm, mà là xoay não.

Nghe thì đơn giản, nhưng bắt tay vào mới thấy não bắt đầu nóng máy. Đây là kiểu câu đố càng nhìn lâu càng nghi ngờ chính mình. Có người nhìn 5 giây ra đáp án, có người nhìn 5 phút vẫn... đứng hình. Trò này không cần IQ cao, chỉ cần tinh ý và chịu khó nghĩ lệch một chút. Rất hợp để thử thách bạn bè, đồng nghiệp hoặc tự kiểm tra độ tỉnh táo của bản thân. Giờ thì câu hỏi là: bạn sẽ di chuyển que diêm nào đây?

>> Di chuyển hai que diêm nào để được 4 tam giác?

>> Xem đáp án

Mộc Trà