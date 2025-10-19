Di chuyển 1 que diêm nào để '18 - 5 = 21' đúng?

Thử xem bạn thuộc team ra ngay trong 10 giây hay nhìn mãi vẫn thấy sai nha.

Đây là bài test thần thánh cho hội "tự tin IQ cao hơn nồi cơm điện". Nhìn qua tưởng đơn giản - 18 - 5 = 21, ai mà chẳng biết là sai toét... nhưng chỉ cần chuyển đúng 1 que diêm, phép tính sẽ "biến hình" thành chuẩn chỉnh như dân toán chính hiệu luôn.

Cái khó là ở chỗ - chuyển que nào? Que dọc, que ngang hay que "có duyên" nhất trong dàn diêm kia? Nhiều người nhìn 3 giây là ra, nhưng cũng có người ngồi 3 tiếng vẫn chỉ thấy... ảo giác.

Trò chơi nhỏ mà lại khiến não xoắn tít, tay muốn nhấc que, miệng thì cười "hú hồn". Vừa vui, vừa luyện sự tinh mắt và khả năng "đảo não" cực đỉnh luôn đó.

Thử xem bạn thuộc team "ra ngay trong 10 giây" hay "nhìn mãi vẫn thấy sai sai" nha. Di chuyển duy nhất 1 que diêm thôi - ai giải được là xứng đáng được phong danh "Thánh logic"!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn:

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà