Di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng

Đừng quá căng thẳng nhé, hãy xem đây là một màn ảo thuật nhẹ nhàng để thư giãn gân cốt sau giờ làm việc.

Chào các "nhà toán học" vui tính và những bộ óc siêu phàm! Bạn có thấy con số 3 và 8 trong ảnh đang "giận dỗi" nhau không, vì rõ ràng là 3 trừ 8 chẳng bao giờ bằng 0 được ở thế giới này cả!

Nhiệm vụ của bạn cực kỳ "chill": chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm duy nhất để đưa phép tính này về đúng quỹ đạo của nó. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa một chút, đôi khi chỉ cần một thay đổi nhỏ ở con số này lại tạo nên "phép màu" ở con số kia. Bạn có thể biến số 8 thành một số khác, hoặc "tặng" thêm cho số 3 một chút quà để nó mạnh mẽ hơn chẳng hạn. Đây là lúc để chứng minh đôi mắt "tinh anh" và tư duy "ngoài hộp" của bạn đang hoạt động hết công suất.

Một chút cà phê, một chút suy ngẫm, và bạn sẽ thấy đáp án hiện ra ngay trước mắt thôi! Đừng quên chia sẻ xem bạn mất bao nhiêu giây để trở thành "anh hùng" giải cứu phép tính này nhé. Chúc bạn có những phút giây giải đố thật sảng khoái, thú vị và tràn đầy niềm vui! Bạn có muốn tôi gợi ý luôn đáp án "bí mật" để bạn đi đố bạn bè không?

Mộc Trà