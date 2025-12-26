Di chuyển 1 que diêm để phép tính đúng

Chỉ cần một chuyển động nhỏ, bạn sẽ biến một phép tính ngược đời thành một đáp án cực kỳ hợp lý.

Bức ảnh này nhìn vào là biết ngay: hôm nay não bạn sắp được "khởi động nhẹ" nhưng theo phong cách... xoắn não đầy vui vẻ. Một phép tính trông rất chỉnh chu, chỉ tiếc là... sai lè, và nhiệm vụ của bạn chỉ đơn giản như lời mẹ dặn: xê dịch đúng một que thôi con ạ!

Nhưng đời mà, càng đơn giản càng dễ lừa. Bạn nhìn 8 + 5 = 2 và tự hỏi: "Ờ thì sai đó, nhưng di chuyển que nào giờ?" và thế là bắt đầu cuộc hành trình cân não nhưng vô cùng thư giãn.

Nói thiệt, kiểu câu đố này hợp cho những buổi rảnh rỗi muốn "nâng cấp IQ" hoặc khoe độ tinh mắt với bạn bè.

Vừa vui, vừa nhẹ nhàng, vừa khiến bạn cảm thấy mình thông minh thêm vài phần trăm. Và biết đâu, bạn lại giải đúng trong vòng 10 giây để tự thưởng cho mình một tràng pháo tay tinh thần.

Sẵn sàng chưa? Chỉ một que thôi, mà có võ lắm đấy!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà