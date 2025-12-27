Di chuyển 1 que diêm để phép tính 'chuẩn không cần chỉnh'

Câu đố này không chỉ kiểm tra IQ, mà còn thử luôn độ kiên nhẫn, sự sáng tạo và… khả năng giữ bình tĩnh khi não bắt đầu quay cuồng.

Đây là câu đố kiểu "nhìn thì tưởng dễ mà ngồi hoài vẫn thấy... sai sai", khiến não phải bật chế độ xử lý khẩn cấp luôn ấy. Trên hình là phép tính bằng que diêm trông rất nghiêm túc nhưng lại hoàn toàn... sai bét, và nhiệm vụ của bạn chỉ đơn giản mà cũng cực "xoắn não": chỉ được di chuyển đúng 1 que diêm để biến phép tính thành đúng. Nghe đơn giản, nhưng thử rồi mới biết có khi vừa suy nghĩ vừa tự hỏi "tại sao mình thông minh mà đời lại thích thử thách mình đến vậy".

Nhưng mà yên tâm, không phải bài toán để làm khó ai, mà là để bạn thư giãn, vận động trí não nhẹ nhàng như tập thể dục cho bộ não vậy thôi. Biết đâu chỉ cần liếc nhẹ là bạn đã tìm ra đáp án, rồi có dịp khoe với bạn bè: "Nhỏ thôi nhưng não tôi thích cái thử thách này!". Chuẩn bị tinh thần "động não nhẹ", thử sức với câu đố que diêm thú vị này xem bạn thuộc team "nhìn phát hiểu ngay" hay "suy nghĩ 10 phút mới vỡ òa" nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà