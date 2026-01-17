Di chuyển 1 que diêm để '9 + 0 = 6' đúng

Câu đố này không cần nhanh tay mà cần đầu óc linh hoạt, chịu khó suy nghĩ lệch một chút.

Thoạt nhìn bức ảnh này, ai cũng sẽ lẩm bẩm: "Ủa, phép tính này sai quá rõ luôn!". Những que diêm xếp thành các con số trông có vẻ ngay ngắn, nhưng kết quả thì lại khiến não muốn... đình công. Đừng vội trách toán học, vì lỗi không nằm ở con số mà nằm ở cách nhìn của chúng ta. Chỉ cần di chuyển đúng một que diêm, phép tính sai lè này sẽ lập tức quay xe thành đúng.

Nghe thì đơn giản, nhưng bắt tay vào mới thấy không hề dễ ăn. Mỗi que diêm lúc này bỗng trở nên "quý hơn vàng", di chuyển sai là hỏng cả bài. Đây là kiểu thử thách rất hợp để vừa giải trí, vừa kiểm tra độ tỉnh táo của não bộ. Nào, bạn đã tìm ra que diêm cần di chuyển chưa, hay vẫn đang bị đánh lừa bởi những con số quen thuộc?

>> Đáp án

Mộc Trà