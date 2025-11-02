Di chuyển 1 que diêm để '3 + 8 = 9' đúng

Cảnh báo nhẹ: đừng xem thường mấy que diêm nhỏ xíu này, vì chỉ một que thôi cũng đủ khiến bạn trăn trở tới sáng.

Bức ảnh trên trông tưởng đơn giản "3 + 8 = 9", ai nhìn cũng thấy sai rành rành. Nhưng nhiệm vụ của bạn là chỉ được di chuyển đúng 1 que diêm để biến nó thành phép tính hợp lý. Nghe thì dễ, nhưng khi bắt tay vào lại thấy não mình bắt đầu "đi đường quyền".

Có người mất 10 phút, có người 10 giây, nhưng cũng có người... 10 năm rồi vẫn chưa nghĩ ra. Một số người thử biến số, có người đổi dấu, còn vài "thiên tài sáng tạo" lại nghĩ cách... thổi tắt diêm cho khỏi phải giải luôn.

Đây là bài test cực thú vị để rèn óc quan sát, tư duy linh hoạt và một chút khả năng "ngược dòng logic". Không cần là thiên tài, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn chắc chắn sẽ tìm ra "chiếc que vàng" làm nên điều kỳ diệu!

Vậy bạn có dám thử không? Một que diêm - một cú lừa IQ: giải được là bạn chính thức được phong danh "thánh logic" mạng xã hội rồi đó!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà