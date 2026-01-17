Đi chợ đêm Phú Quốc nào sau khi chợ Dương Đông đóng cửa?

Du khách có thể tìm đến chợ đêm Bãi Trường, Địa Trung Hải và Grand World để vui chơi, tận hưởng không khí sôi động về đêm tại Phú Quốc.

Khu chợ nổi tiếng dành cho khách du lịch vui chơi và mua sắm ban đêm ở phường Dương Đông, sẽ dừng hoạt động sau ngày 28/2. Hướng dẫn viên Trương Phú Quốc gợi ý khách ba khu chợ đêm khác dựa trên tiêu chí nhộn nhịp, mang dấu ấn bản địa và nằm gần các điểm tham quan du lịch.

Chợ đêm Địa Trung Hải

Nằm dọc bờ biển phía tây thị trấn Hoàng Hôn, VUI-Fest Bazaar mở ra không gian đi dạo chợ đêm kết hợp ngắm hoàng hôn và Cầu Hôn tại Nam đảo Phú Quốc. Đây cũng là chợ đêm hiếm hoi du khách vừa mua sắm vừa xem pháo hoa mỗi tối.

Khách nước ngoài check in tại chợ đêm Địa Trung Hải. Ảnh: Trung Nghĩa

Khu chợ quy tụ hơn 100 gian hàng, từ quà lưu niệm, đặc sản vùng miền đến đại siêu thị Vietnam Select. Ẩm thực là điểm nhấn với loạt món đường phố ba miền, hải sản tươi, tuỳ lựa chọn Âu - Á. Du khách dễ tìm các quầy ăn no bụng như đồ nướng, mì, BBQ, ẩm thực Hàn Quốc, món Việt dân gian, xen kẽ quán nhậu ven biển, bar bia tươi, trà sữa và đồ ăn vặt.

VUI-Fest Bazaar theo đuổi định hướng thân thiện môi trường, hạn chế túi nilon và ống hút nhựa, khuyến khích sử dụng túi tái sử dụng. Không gian chợ hướng đến phát triển bền vững, đồng thời tạo cơ hội cho tiểu thương địa phương quảng bá sản phẩm, góp phần làm phong phú trải nghiệm dạo đêm tại Phú Quốc.

Chợ đêm Bãi Trường

Khu chợ đêm nằm ở phố đi bộ Sonasea, dọc tuyến bờ biển đường Trần Hưng Đạo. Chợ hoạt động từ 16h đến 23h hằng ngày, đông khách nhất từ khoảng 19h, khi lượng du khách đổ về nhiều.

Chợ Bãi Trường được đánh giá có không gian thoáng, nằm gần các điểm check in ven biển. Khi đêm xuống, phố đi bộ Sonasea với hệ thống đèn trang trí mang họa tiết biển, tạo khung cảnh rực rỡ, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Một góc chợ đêm Bãi Trường. Ảnh: Vân Hương

Chợ có hơn 100 gian hàng, chia thành hai khu chính gồm ẩm thực và mua sắm. Trong đó, khu ẩm thực là điểm hút khách nhất với các quầy hải sản tươi sống như cá bớp nướng, ghẹ, mực, cùng nhiều món đặc trưng của đảo ngọc như bánh canh ghẹ, cơm ghẹ, dừa sáp. Hải sản được chế biến tại chỗ. Món ăn tại chợ có giá từ 100.000 -500.000 đồng, tùy loại và kích cỡ hải sản.

Bên cạnh ăn uống, khu mua sắm của chợ cũng thu hút du khách với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang sức ngọc trai và đặc sản Phú Quốc như nước mắm, rượu sim, hải sản khô, quà lưu niệm mang đậm dấu ấn địa phương.

Chợ đêm Grand World

Chợ đêm Grand World Phú Quốc thuộc tổ hợp Grand World Bắc Đảo, được coi như "thiên đường ẩm thực" và giải trí với hàng trăm gian hàng hải sản nướng, món ăn vặt, đồ uống đa dạng, cùng các show diễn nghệ thuật, lễ hội ánh sáng, mở cửa đến khuya, mang đến trải nghiệm "phố không ngủ" sôi động với ẩm thực và văn hóa địa phương.

Không gian chợ trải dọc các tuyến phố mang phong cách châu Âu, nổi bật với kênh đào mô phỏng Venice, quảng trường mở và hệ thống đèn trang trí rực rỡ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chợ đêm Grand World. Ảnh: Le Pa Da

Chợ đêm Grand World bày bán nhiều món ăn bản địa như nhum, còi biên mai, mực nháy, ghẹ Hàm Ninh. Về khuya, nơi đây có thêm chuỗi hoạt động giải trí công nghệ cao ở Casino Corona, tiệc rượu tại Le Club Bar, Monaco Pub phù hợp với giới trẻ.

Tuyến xe buýt điện VinBus 24/7 miễn phí giúp du khách kết nối hành trình ngày và đêm ở Phú Quốc. Ngay trong nội khu, toàn bộ hệ thống xe bus và xe trạm, xe tuk tuk điện, phục vụ khách tham quan.

Lưu ý:

Phần lớn gian hàng trong các khu chợ sử dụng tiền mặt, ít chấp nhận thanh toán thẻ. Với hải sản và đồ ăn, du khách cần hỏi giá trước khi mua để tránh phát sinh chi phí. Việc mặc cả phổ biến với hàng lưu niệm nhưng nên trao đổi lịch sự.

Du khách nên chọn quán ăn đông khách, chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Trang phục gọn nhẹ, giày dép thoải mái giúp di chuyển dễ dàng trong khu chợ đông người. Khi mua đặc sản của Phú Quốc như ngọc trai, nước mắm, cần kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, nên bảo quản tư trang cá nhân cẩn thận và giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực chợ.

Tuấn Anh