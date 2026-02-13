Đi cấp cứu vì đau bụng, cô gái được bác sĩ báo 'sắp chuyển dạ'

Hattie Sheppard, 21 tuổi, một nữ sinh người Anh đang du lịch ở Australia, đã trải qua cú sốc lớn khi vào bệnh viện cấp cứu vì đau bụng và được thông báo cô đang chuyển dạ, sắp sinh con.

Theo NY Post hôm 13/2, Hattie cùng bạn trai Bailey Cheadle, 22 tuổi, có chuyến du lịch kéo dài 6 tháng dọc bờ biển phía Đông Australia. Cặp đôi tận hưởng những bữa tiệc bãi biển sôi động và các chuyến du ngoạn trên thuyền vào tháng 7/2025.

Lúc đó, Sheppard bắt đầu cảm thấy cơ thể bất ổn. Ban đầu, cô chỉ nghĩ những cơn đau thắt bụng là do nhiễm khuẩn đường ruột thông thường. Sau khi uống hai viên paracetamol, các triệu chứng không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn với cơn đau dữ dội ở vùng bụng bên phải. Lo sợ bị viêm ruột thừa, nữ sinh lập tức đến bệnh viện.

Hattie, bạn trai cô, Bailey và con gái họ, bé Isla-Grace. Ảnh: Kennedy Newsand Media

Tại đây, sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân thực sự của những cơn co thắt đau đớn, Hattie đang trong quá trình chuyển dạ. "Tôi nhớ lúc bác sĩ siêu âm, tôi nhìn vào mặt ông ấy và thấy một vẻ bối rối chưa từng thấy", Sheppard kể lại. "Khi tôi hỏi có chuyện gì, bác sĩ nói rằng có một em bé trong bụng. Tôi đã nghĩ điều này là không thể vì tôi vẫn đang sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Nhưng ông ấy khẳng định: 'Không, đứa trẻ sắp ra đời rồi, cô đang chuyển dạ'".

Sheppard cho biết ban đầu cô hoàn toàn không tin và mô tả tình huống lúc đó là "trải nghiệm gây sốc và đáng sợ nhất" trong cuộc đời. Bất chấp cú sốc tâm lý, cô gái trẻ, vốn chỉ mặc size S và không có bất kỳ triệu chứng thai nghén nào, đã hạ sinh bé gái Isla-Grace Cheadle chỉ 10 giờ sau đó.

Các bác sĩ giải thích Hattie không hề biết mình mang thai do nhau thai bám mặt trước bụng, ngăn cản cô cảm nhận các cử động của thai nhi. Theo tờ The Sun, bé Isla-Grace cũng phát triển ở vị trí sát cột sống, khiến bà mẹ trẻ không hề lộ bụng bầu. Hiện tượng này trong y học gọi là mang thai ẩn (cryptic pregnancy). Theo báo cáo trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ), tỷ lệ phụ nữ không nhận ra mình mang thai có thể lên tới 1 trên 475 ca.

Ngoài ra, Hattie còn mắc bệnh Graves (Basedow), một rối loạn tự miễn khiến hệ miễn dịch tấn công tuyến giáp (gây cường giáp), dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, sụt cân và mệt mỏi. Trong một số trường hợp, bệnh lý này còn gây khó khăn cho việc thụ thai. "Căn bệnh này khiến tôi rất khó tăng cân. Thời điểm đó, tôi vừa được tăng liều lượng thuốc điều trị và cứ ngỡ thuốc đang phát huy tác dụng tốt", Sheppard giải thích về việc tăng cân đôi chút. "Trước đây tôi bị thiếu cân nên đã cố gắng ăn uống lành mạnh và tập gym để cải thiện vóc dáng. Vì vậy, tôi cứ nghĩ việc tăng cân là kết quả của nỗ lực cá nhân".

Không biết mình mang thai, Sheppard vẫn duy trì lối sống ưa mạo hiểm. Chỉ vài tháng trước khi sinh, cô tham gia trò chơi cảm giác mạnh, các hoạt động mạnh như nhảy từ thuyền xuống nước, sử dụng đồ uống có cồn trong tiệc sinh nhật tuổi 21 và đêm giao thừa. Các bức ảnh chụp vào đêm 31/12/2024 cho thấy Sheppard mặc trang phục bó sát, hoàn toàn không có dấu hiệu "bụng bầu".

Hiện cặp cha mẹ trẻ chuẩn bị trở về nhà tại Doncaster (Anh). Họ thừa nhận chuyến du lịch tại Australia đã mang lại nhiều hơn cả những kỷ niệm. "Thú thật là tôi không thể hạnh phúc hơn. Đây là điều kỳ lạ nhất có thể xảy ra nhưng giờ đây nó lại mang lại cảm giác rất đỗi bình thường", Sheppard chia sẻ.

Hattie và Bailey mới hẹn hò một năm. Ảnh: Kennedy Newsand Media

Bình Minh (Theo NY Post)