Ở tuổi 51, tôi muốn đi bước nữa nhưng ngại có con

Tôi 51 tuổi, ly hôn vợ được ba năm rưỡi, do nhiều nguyên nhân. Các con tôi ở lại nhà cũ với vợ. Sau khi ly hôn, tôi chuyển ra phòng ở trọ một thời gian rồi gia đình giúp đỡ mua một căn chung cư ở Hà Nội. Lúc đầu tôi ra ngoài ở khá buồn chán, đi làm lương bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu và không nghĩ đến tương lai.

Dần dần cuộc sống và công việc của tôi tốt dần lên, hiện tại tôi làm tư vấn giao thông cho một dự án lớn ở Hà Nội, công việc và thu nhập cũng ổn. Tuy nhiên khi tan làm, muốn về nhà để nghỉ ngơi lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong căn nhà của mình. Tôi cũng muốn đi bước nữa nhưng ngại có con vì tuổi đã lớn. Giờ tôi nên thế nào mới hợp lý?

Mạnh Hải