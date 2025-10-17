Đi bộ xuống 106 tầng do thang máy mất điện

MalaysiaHàng nghìn nhân viên tòa nhà The Exchange 106 phải đi bộ xuống hơn 100 tầng để thoát ra ngoài sau sự cố mất điện chiều 15/10.

Nhiều video trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhân viên sơ tán khỏi The Exchange 106 - tòa nhà cao thứ tư Malaysia. Một số người phải dùng đèn pin để dò dẫm đường đi trong cầu thang bộ của tòa tháp cao 445 m này, nằm ở khu tài chính Kuala Lumpur.

Các video thu hút nhiều bình luận hài hước. "Tự nhiên lại giảm cân bất đắc dĩ. Xuống đến tầng trệt mà có điện lại thì khóc mất", một người nói đùa. Một tài khoản khác châm biếm: "Thế này mà muốn làm nước phát triển à?".

Hàng trăm nhân viên đi xuống 100 tầng khi thang máy ngừng hoạt động tại tòa nhà The Exchange 106 , Malaysia, chiều 15/10. Ảnh: Brian Lee/Facebook

Sự cố làm mất điện ở nhiều khu vực thuộc Thung lũng Klang, bao gồm thủ đô Kuala Lumpur và các thành phố lân cận. Công ty điện lực quốc gia Tenaga Nasional Berhad (TNB) cho biết nguyên nhân là do sét đánh vào nhà máy điện ở ven biển Melaka.

Theo truyền thông Malaysia, các trung tâm thương mại lớn như Mid Valley Megamall, Pavilion Damansara Heights cũng chìm trong bóng tối. Giao thông ở một số khu vực tại Kuala Lumpur ùn ứ do đèn tín hiệu ngừng hoạt động.

"Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này", TNB thông báo trên Facebook và cho biết các đội kỹ thuật đã được triển khai để khắc phục. Công ty xác nhận đã khôi phục hoàn toàn điện lưới vào lúc 17h54.

The Exchange 106 có 106 tầng, là tòa nhà cao thứ 23 trên thế giới. Đơn vị phát triển mô tả đây là "ngọn hải đăng có thể nhìn thấy từ xa hàng dặm, biểu tượng cho một quốc gia đang trỗi dậy".

Minh Phương (Theo Independent)