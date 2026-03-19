DHL xây trung tâm hoàn tất đơn hàng tự động tại Derby

AnhTập đoàn DHL Supply Chain đầu tư trung tâm logistics tự động tại Derby, phục vụ thương mại điện tử và tạo khoảng 450 việc làm.

DHL Supply Chain đang đầu tư xây dựng một cơ sở logistics lớn tại Derby (Anh), được cải tạo thành trung tâm hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử dùng chung. Thương hiệu thời trang George at Asda được xác nhận là khách hàng chủ chốt của dự án.

Cơ sở này sẽ được tái vận hành và trang bị hệ thống tự động hóa hiện đại nhằm phục vụ hoạt động bán lẻ trực tuyến khối lượng lớn. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ tập trung toàn bộ hoạt động thương mại điện tử của George.com về một địa điểm duy nhất.

Nhân viên vận hành hệ thống tự động tại trung tâm hoàn tất đơn hàng của DHL Supply Chain. Ảnh: DHL Supply Chain

Hệ thống tự động hóa tại đây bao gồm công nghệ AutoStore goods-to-person và pocket sorter, giúp tăng tốc xử lý đơn hàng và nâng cao hiệu suất kho vận. Khi vận hành tối đa, cơ sở có thể xử lý tới 350.000 sản phẩm mỗi ngày, với thời gian hoàn tất đơn hàng khoảng 30 phút.

Dự án tại Derby là một phần trong kế hoạch đầu tư 550 triệu bảng Anh của DHL Supply Chain nhằm mở rộng hạ tầng tại Vương quốc Anh. Trung tâm sẽ hoạt động theo mô hình dùng chung và dự kiến tạo ra khoảng 450 việc làm.

Ông Chris Hall, Phó chủ tịch logistics của Asda, cho biết việc hợp tác với DHL sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống hoàn tất đơn hàng nhanh, linh hoạt và bền vững khi thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng.

Ông Martin Willmor, CEO của DHL Supply Chain khu vực Anh và Ireland, cho rằng đầu tư vào các cơ sở logistics hiện đại, sẵn sàng cho thương mại điện tử như dự án Derby là yếu tố quan trọng để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của khách hàng.

Trung tâm dự kiến đi vào hoạt động năm 2027 và sẽ là lần đầu tiên DHL Supply Chain triển khai công nghệ AutoStore tại Anh.

Hải My (Theo Logistics Manager)