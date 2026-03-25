DHL triển khai nền tảng robot hóa kho hàng trên toàn cầu

DHL Supply Chain vừa công bố triển khai nền tảng SOFTBOT của SVT Robotics trên mạng lưới kho hàng toàn cầu. Trước đây, mỗi dự án tự động hóa đều cần lập trình riêng cho từng công nghệ mới, khiến thời gian triển khai kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Với nền tảng phần mềm trung lập công nghệ này, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai và tích hợp linh hoạt nhiều loại robot khác nhau.

Kho hàng của DHL Supply Chain ứng dụng công nghệ tự động hóa và robot, hướng tới tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng. Ảnh: DHL Supply Chain

SOFTBOT cũng cung cấp bảng điều khiển tập trung đa điểm, cho phép các đội vận hành theo dõi toàn bộ hệ thống kho theo thời gian thực. Lớp dữ liệu thống nhất của nền tảng giúp tăng khả năng quan sát hoạt động của nhân sự và hiệu suất tự động hóa, từ đó hỗ trợ DHL phối hợp hiệu quả giữa lao động và robot.

Theo DHL, nền tảng này đã được đưa vào vận hành thực tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà không xảy ra gián đoạn. Hiện SOFTBOT hoạt động tại 30 cơ sở của DHL Supply Chain trên toàn cầu, với kế hoạch mở rộng lên hơn 100 địa điểm trong vòng ba năm tới.

Bà Sally Miller, Giám đốc Công nghệ thông tin toàn cầu của DHL Supply Chain, cho biết ngành logistics đang thay đổi nhanh chóng về nhu cầu khách hàng, sản lượng và công nghệ, do đó các giải pháp tự động hóa cũng cần thích ứng tương ứng.

"Nền tảng SOFTBOT giúp chúng tôi kết nối nhiều loại robot với hệ thống kho, theo dõi hiệu suất theo thời gian thực và mở rộng triển khai một cách hiệu quả", bà nói.

Hải My (Theo Logistics Manager)