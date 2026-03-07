DHL triển khai dịch vụ vận chuyển phát thải thấp với phí cố định

DHL Global Forwarding vừa ra mắt danh mục dịch vụ GoGreen Plus mới, nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các giải pháp vận chuyển phát thải thấp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trọng tâm của gói dịch vụ là GoGreen Plus Base với mức phí cố định, mang lại mức giảm phát thải mặc định 10% cho các lô hàng đủ điều kiện.

Theo DHL, đây là một trong những sản phẩm logistics đầu tiên tích hợp cắt giảm phát thải trực tiếp vào dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn trên quy mô lớn. GoGreen Plus Base áp dụng cùng một mức giá cho mọi tuyến, loại hàng và thị trường, không phân biệt điểm đi hay điểm đến. Khách hàng được tự động tham gia theo mô hình "opt-out", cho phép doanh nghiệp ở mọi quy mô tiếp cận mức giảm phát thải đã được xác minh mà không cần thay đổi quy trình vận hành.

DHL đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và sử dụng 30% nhiên liệu bền vững vào năm 2030. Ảnh: ESG News

"Doanh nghiệp không cần đầu tư hàng triệu euro để tạo khác biệt. Chỉ với vài euro bổ sung cho mỗi lô hàng, họ đã có thể góp phần giảm phát thải mà không phát sinh chi phí vận hành", bà Kathrin Brost, Phó chủ tịch phụ trách toàn cầu chương trình GoGreen tại DHL Global Forwarding, cho biết.

Danh mục GoGreen Plus mới gồm ba cấp độ, đáp ứng các mục tiêu và ngân sách khử carbon khác nhau. Trong đó, GoGreen Plus Base cung cấp mức giảm phát thải mặc định 10% thông qua mô hình "book and claim" với giá cố định. GoGreen Plus Premium cho phép giảm tới 85% phát thải và được định giá theo từng tuyến vận chuyển. GoGreen Plus Select cung cấp các lộ trình khử carbon thiết kế riêng cho khách hàng lớn và chuỗi cung ứng phức tạp.

Các sản phẩm đều áp dụng cơ chế "book and claim" (chứng nhận bù trừ giá trị môi trường), theo đó tập đoàn sử dụng nhiên liệu bền vững trong mạng lưới vận tải của mình và phân bổ lợi ích môi trường cho khách hàng mua dịch vụ giảm phát thải, kể cả khi lô hàng của họ không được vận chuyển trực tiếp bằng nhiên liệu này. Cách tiếp cận này giúp mở rộng nhanh quy mô cắt giảm phát thải trên toàn mạng lưới, trong bối cảnh hạ tầng và nguồn cung nhiên liệu bền vững còn hạn chế.

Đại diện tập đoàn cho biết việc mở rộng danh mục GoGreen Plus diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm các lộ trình giảm phát thải đáng tin cậy, gắn với mục tiêu khoa học và yêu cầu công bố khí thải. Đặc biệt, nhu cầu cắt giảm phát thải Scope 3 - phát sinh từ chuỗi cung ứng đang gia tăng, trong khi doanh nghiệp phải cân đối chi phí và độ phức tạp vận hành.

Theo bà Amanda Rasmussen, Giám đốc thương mại của DHL Global Forwarding, các giải pháp mới hướng tới thay đổi kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ logistics phát thải thấp. DHL cũng nhấn mạnh trọng tâm vào các giải pháp "insetting", tức giảm phát thải ngay trong chuỗi giá trị thay vì mua bù trừ bên ngoài, phù hợp xu hướng quản lý và chuẩn mực bền vững quốc tế.

Danh mục GoGreen Plus hỗ trợ lộ trình bền vững của tập đoàn, trong đó đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và sử dụng 30% nhiên liệu bền vững vào năm 2030. Bằng việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ vận chuyển phát thải thấp, tập đoàn kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu sử dụng nhiên liệu bền vững và giảm rào cản cho doanh nghiệp trong việc đo lường tác động khí hậu.

Trong bối cảnh các yêu cầu pháp lý về khí hậu ngày càng chặt chẽ và nghĩa vụ công bố thông tin môi trường mở rộng tại nhiều quốc gia, các nhà cung cấp logistics đang chuyển từ các gói dịch vụ bền vững mang tính thử nghiệm sang mô hình tích hợp khử carbon vào dịch vụ cốt lõi. Động thái mới của DHL phản ánh xu hướng chung của thương mại toàn cầu hướng tới cắt giảm phát thải chuỗi cung ứng theo cách đo lường được và phù hợp với cam kết khí hậu của doanh nghiệp.

Thế Đan (theo ESG News)