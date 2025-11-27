DHL tăng tải vận chuyển giữa Hong Kong và Malaysia

DHL Express vừa tăng cường năng lực vận chuyển trên tuyến Hong Kong (Trung Quốc) – Penang (Malaysia) đáp ứng nhu cầu hàng không ngày càng cao của hai thị trường.

Dịch vụ nâng cấp sử dụng máy bay Boeing 767F thay cho Airbus A321 trước đó, giúp mạng lưới khu vực Viễn Đông của hãng tăng thêm 20 tấn hàng hóa mỗi chuyến.

Theo DHL, tuyến bay được khai thác hàng ngày cùng đối tác Raya Airways, hỗ trợ nhu cầu vận chuyển nhanh của các nhà sản xuất công nghệ và bán dẫn tại trung tâm công nghiệp phía Bắc Malaysia. DHL cho biết Boeing 767F có tầm bay và khả năng tải tốt hơn, cho phép chở thêm hàng và giúp doanh nghiệp tại Penang kết nối hiệu quả hơn với Hong Kong và các thị trường xa hơn.

Ảnh: DHL

Trước đó, DHL nhận định việc gia tăng tải cung trên các tuyến thương mại nội Á và Á - Âu không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Trong cuộc họp nhà đầu tư quý III, hãng cho biết chưa cần điều chỉnh giá trước biến động năng lực thị trường.

Tập đoàn logistics Đức báo cáo sản lượng vận tải hàng không quý III đạt 444.000 tấn, giảm 0,2% so với 445.000 tấn cùng kỳ năm 2024, ghi nhận "đà tăng trưởng gần như không đổi so với quý II".

DHL là tập đoàn logistics hàng đầu thế giới, cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, vận tải hàng hóa, kho vận và chuỗi cung ứng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. DHL Express - mảng chuyển phát quốc tế nhanh nổi tiếng với mạng lưới vận tải hàng không riêng lớn nhất thế giới và khả năng kết nối toàn cầu vượt trội.

Như Ý (Theo AirCargo News)