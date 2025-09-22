DHL Supply Chain khởi công trung tâm logistics bán dẫn tại Hokkaido

Nhật BảnTrung tâm logistics bán dẫn mới tại Hokkaido sẽ cung cấp lưu trữ, logistics tại chỗ và giao linh kiện kịp thời cho ngành sản xuất chip.

DHL Supply Chain vừa khởi công xây dựng trung tâm logistics chuyên biệt cho ngành bán dẫn tại thành phố Chitose, Hokkaido, Nhật Bản, sau lễ động thổ diễn ra vào tháng trước. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ chiến lược tăng cường sản xuất chip trong nước của Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy kinh tế khu vực, nằm trong kế hoạch toàn cầu của DHL Supply Chain nhằm nhân đôi quy mô kinh doanh đến năm 2030.

Trung tâm được xây dựng liền kề cụm công nghiệp bán dẫn thế hệ mới tại Chitose. Đây là cơ sở logistics đa người dùng, một tầng, cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng tồn kho, logistics tại chỗ và giao hàng theo yêu cầu cho các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn cũng như nhà cung ứng vật liệu.

Theo DHL, vị trí dự án sở hữu lợi thế kết nối vượt trội: gần nút giao cao tốc New Chitose Airport Interchange, chỉ cách sân bay New Chitose 6 phút và khoảng 20 phút di chuyển tới các cơ sở nghiên cứu, phát triển và sản xuất trọng điểm.

Phối cảnh Trung tâm logistics bán dẫn của DHL Supply Chain tại Chitose, Hokkaido. Ảnh: DHL Group

Ông Jerome Gillet, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành DHL Supply Chain Nhật Bản và Hàn Quốc, chia sẻ Trung tâm logistics Chitose sẽ đóng vai trò là đầu mối, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn tại Hokkaido và hồi sinh kinh tế địa phương. "Bằng cách tận dụng mạng lưới toàn cầu và công nghệ logistics tiên tiến, DHL sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn thông qua kiểm soát chất lượng chính xác, giao hàng kịp thời các linh kiện tinh vi và khả năng đáp ứng nhanh theo nhu cầu thực tế. DHL Supply Chain luôn cam kết mang đến các chuỗi cung ứng bền vững, cân bằng giữa độ tin cậy và trách nhiệm môi trường", ông nói.

Cơ sở này có tổng diện tích sàn khoảng 14.500 m2 (156.000 ft2), được thiết kế linh hoạt, đáp ứng yêu cầu cao của hoạt động logistics bán dẫn tiên tiến. Trong kế hoạch phát triển bền vững, trung tâm sẽ sử dụng năng lượng tái tạo cho tòa nhà và vận hành, tận dụng nước mưa nhằm tối ưu hóa nguồn nước, cùng hệ thống đèn led tích hợp cảm biến chuyển động để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

DHL Supply Chain là đơn vị thuộc Tập đoàn DHL Group, tập trung cung cấp các giải pháp logistics hợp đồng hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp chuyên thiết kế, quản lý và vận hành chuỗi cung ứng cho nhiều ngành công nghiệp, từ bán lẻ, tiêu dùng, công nghệ cho tới sản xuất, y tế và năng lượng. Với mạng lưới toàn cầu, công nghệ tiên tiến và cam kết phát triển bền vững, DHL Supply Chain hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa hoạt động, gia tăng hiệu quả và phát triển lâu dài.

Hải My (Theo Logistics Manager)