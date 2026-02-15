DHL Supply Chain hợp tác RLCold mở rộng chuỗi lạnh Bắc Mỹ

MỹDHL Supply Chain ký biên bản ghi nhớ với RLCold nhằm phát triển mạng lưới kho lạnh hiện đại cho ngành thực phẩm và đồ uống tại Bắc Mỹ.

Theo thỏa thuận, DHL - đơn vị cung cấp dịch vụ logistics thuê ngoài sẽ kết hợp năng lực vận hành và hiểu biết khách hàng với thế mạnh của RLCold trong thiết kế, quản lý dự án và xây dựng. Hai bên dự kiến phát triển khoảng 465.000 m2 kho lạnh kiểm soát nhiệt độ và cùng triển khai các trung tâm phân phối đa nhiệt độ.

Quan hệ hợp tác hướng tới đáp ứng sự thay đổi về nhân khẩu học và nhu cầu mua sắm thực phẩm trực tuyến ngày càng tăng, thông qua việc xây dựng mạng lưới kho lạnh đa điểm. Các nền tảng công nghệ thông tin và giải pháp vận hành của DHL sẽ cung cấp khả năng giám sát toàn diện chuỗi cung ứng, hỗ trợ các chương trình an toàn thực phẩm và giúp khách hàng linh hoạt mở rộng quy mô theo mùa vụ cũng như kênh phân phối.

Nhân viên logistics làm việc tại kho lạnh kiểm soát nhiệt độ phục vụ chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống. Ảnh: DHL Supply Chain

Các địa điểm đầu tiên dự kiến bước vào giai đoạn thiết kế và tiền phát triển trong năm 2026, với tiến độ bàn giao được triển khai theo từng giai đoạn dựa trên cam kết của khách hàng và nhu cầu từng khu vực.

Ông Dennis Lutwen, Chủ tịch mảng tiêu dùng của DHL Supply Chain Bắc Mỹ, cho biết tại nhiều thị trường lớn ở Mỹ, độ tuổi trung bình của các kho lạnh hiện nay lên tới khoảng 31 năm, cho thấy nhu cầu cấp thiết về các cơ sở hiện đại, sẵn sàng cho tự động hóa và đặt đúng vị trí chiến lược.

Theo ông Lutwen, mục tiêu của dự án không chỉ là mở rộng công suất mà còn nhằm khắc phục những điểm nghẽn trong hạ tầng chuỗi lạnh hiện tại, đưa vào vận hành các cơ sở thông minh, ứng dụng công nghệ tại những khu vực có nhu cầu cao nhất.

DHL Supply Chain là đơn vị logistics hợp đồng bên thứ ba thuộc Tập đoàn DHL (Đức), cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng cho nhiều ngành hàng tại Bắc Mỹ và toàn cầu.

RLCold là doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, chuyên phát triển, thiết kế và xây dựng các cơ sở kho lạnh và hạ tầng chuỗi lạnh phục vụ ngành thực phẩm, đồ uống và nông sản.

Hải My (Theo FleetOwner)