DHL rót 130 triệu euro vào trung tâm logistics tại Arab Saudi

Arab SaudiDHL Supply Chain đầu tư 130 triệu euro xây trung tâm logistics tại Riyadh, hưởng lợi từ chiến lược của Arab Saudi hướng tới vị thế đầu mối thương mại khu vực.

Theo ông Orkun Saruhanoglu, CEO DHL Supply Chain khu vực Trung Đông và châu Phi, quá trình xây dựng dự kiến khởi công vào năm 2026. Cơ sở này đặt tại khu Logistics tích hợp đặc biệt, bên cạnh sân bay quốc tế King Khalid và dự kiến đi vào hoạt động năm 2027.

Arab Saudi đang nới lỏng các quy định về đầu tư nước ngoài để thu hút tập đoàn đa quốc gia ngoài lĩnh vực dầu mỏ, nằm trong tầm nhìn phát triển Vision 2030 của Thái tử Mohammed bin Salman. Chính phủ đặt trọng tâm vào phát triển lĩnh vực logistics, hướng tới vị thế trung tâm kết nối thương mại giữa châu Á, châu Âu và châu Phi.

"Đây mới là bước đầu trong tổng số 500 triệu euro đầu tư của tập đoàn tại Trung Đông", ông Saruhanoglu chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trực tuyến ngày 22/11. "Phần lớn khách hàng toàn cầu và khu vực của chúng tôi đã hiện diện tại Saudi Arabia".

130 triệu euro là bước đầu tiên trong khoản đầu tư 500 triệu euro của tập đoàn DHL vào Trung Đông. Ảnh: Bloomberg

Trung tâm mới có diện tích 78.000 m2, phục vụ các khách hàng trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, ôtô và nhiều ngành tăng trưởng nhanh khác.

DHL hiện hợp tác với Saudi Aramco thông qua liên doanh ASMO và đang xem xét mở rộng hiện diện tại quốc gia này, song chưa công bố chi tiết. Ông Saruhanoglu cho biết Arab Saudiđang là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của DHL tại khu vực. Trung tâm tại Riyadh sẽ hỗ trợ thương mại nội địa và khu vực, đồng thời cung cấp không gian cho hoạt động sản xuất và phân phối.

Ông cũng cho biết hành lang thông quan kết nối với sân bay quốc tế King Khalid có thể rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa, và một số khách hàng toàn cầu đang cân nhắc chuyển thêm hoạt động phân phối khu vực về đây.

DHL Supply Chain hiện xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng Top 100 công ty logistics lớn nhất Bắc Mỹ của Transport Topics, và đứng thứ 5 trong Top 50 doanh nghiệp vận tải - logistics lớn nhất toàn cầu.

Hải My (Theo Transport Topics)