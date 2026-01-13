DHL mở trung tâm logistics y tế quy mô lớn tại Pennsylvania

MỹDHL Supply Chain đẩy mạnh mảng logistics y tế với việc đưa vào hoạt động trung tâm phân phối rộng khoảng 93.000 m2 tại Annville, bang Pennsylvania.

Cơ sở này được thiết kế nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao độ tin cậy trong vận chuyển dược phẩm, sản phẩm y tế trên toàn khu vực Bờ Đông. Trung tâm nằm gần các tuyến cao tốc lớn, được trang bị khu vực kiểm soát nhiệt độ cho thuốc nhạy cảm, hệ thống điện mặt trời và trạm sạc cho xe điện.

Khi đi vào hoạt động cuối năm nay, địa điểm này cũng sẽ được vận hành theo mô hình Khu thương mại đối ngoại (Foreign Trade Zone), giúp rút ngắn thủ tục hải quan và giảm chậm trễ liên quan đến thuế quan.

Nhằm mục đích xử lý nhiều lô hàng y tế hơn và giao hàng nhanh hơn, DHL đã xây dựng một cơ sở rộng khoảng 93.000 m2 tại Annville, Pennsylvania. Ảnh: DHL

"Trong bối cảnh các hãng dược phải đối mặt với thay đổi thuế, nhu cầu hạ tầng bảo quản lạnh gia tăng và yêu cầu tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt, họ cần những đối tác logistics có năng lực đã được chứng minh", ông Mark Kunar, CEO DHL Supply Chain Bắc Mỹ, cho biết. Ông đánh giá trung tâm Annville là "bước tiến quan trọng" trong chiến lược hỗ trợ ngành y tế của DHL.

Dự án này nằm trong kế hoạch mở rộng mảng khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe của DHL. Trước đó, tập đoàn đã thâu tóm SDS Rx, công ty giao hàng y tế tại Mỹ với hơn 200 điểm hoạt động, chuyên phục vụ giao hàng chặng cuối.

Sau thương vụ, ông Kunar nhấn mạnh giao hàng chặng cuối là mắt xích then chốt trong hệ sinh thái logistics y tế, giúp DHL mở rộng dịch vụ cho các nhà thuốc chuyên biệt, cơ sở chăm sóc dài hạn và hệ thống bệnh viện.

Việc kết hợp trung tâm mới tại Pennsylvania và mạng lưới giao hàng mở rộng đang tạo cú hích lớn cho DHL trong lĩnh vực logistics y tế tại Mỹ, trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển thuốc chuyên biệt, sinh phẩm và hàng y tế chịu kiểm soát chặt chẽ tiếp tục tăng.

Như Ý (Theo SupplyChain24/7)