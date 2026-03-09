DHL mở rộng mạng lưới vận tải hàng không lạnh y tế

DHL đầu tư 2 tỷ Euro phát triển mạng lưới hàng không chuỗi lạnh chuyên dụng, nâng năng lực vận chuyển dược phẩm, vaccine và liệu pháp tiên tiến toàn cầu.

DHL Group vừa công bố các bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực logistics khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe (LSH) thông qua việc mở rộng mạng lưới vận tải hàng không chuỗi lạnh chuyên dụng. Mạng lưới mới hướng tới nâng cấp hoạt động vận chuyển toàn cầu các loại thuốc nhạy cảm với nhiệt độ, vaccine, sản phẩm dược phẩm cùng liệu pháp tế bào và gene tiên tiến.

Động thái này nằm trong khoản đầu tư chiến lược 2 tỷ Euro (khoảng 1,75 tỷ Bảng Anh) của DHL cho DHL Health Logistics, đồng thời cung cấp khả năng theo dõi xuyên suốt hành trình đối với các lô hàng y tế có độ nhạy cao. Mạng lưới được thiết kế để đáp ứng yêu cầu logistics ngày càng phức tạp từ các hãng dược và doanh nghiệp y tế hàng đầu thế giới.

Máy bay chở hàng của DHL đỗ tại sân bay, phục vụ vận chuyển dược phẩm trong mạng lưới chuỗi lạnh chuyên dụng của DHL Health Logistics. Ảnh: DHL

Ông Oscar de Bok, CEO DHL Global Forwarding, Freight, cho biết các công ty khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe ngày càng đòi hỏi giải pháp chuỗi lạnh đáng tin cậy, tuân thủ quy định và minh bạch từ đầu đến cuối, trong khi vẫn cần tối ưu chuỗi cung ứng và cắt giảm chi phí.

Theo ông, mạng lưới mở rộng kết hợp năng lực kết nối hàng không toàn cầu của DHL Aviation, hệ thống trạm đạt chuẩn GDP cùng các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng hiện đại, kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ. Kết quả là nền tảng logistics linh hoạt và hiệu quả hơn cho các khách hàng phụ thuộc vào chất lượng vận chuyển để cung ứng liệu pháp quan trọng cho bệnh nhân.

Việc mở rộng giúp giảm phụ thuộc vào các hãng vận tải bên thứ ba, tăng cường kiểm soát nhiệt độ và kết nối hơn 30 trung tâm đạt chuẩn Thực hành phân phối tốt (GDP) trên toàn cầu.

Tuyến dịch vụ đầu tiên sẽ kết nối Brussels (Bỉ) và Cincinnati (Mỹ) bằng máy bay chở hàng chuyên dụng Boeing 777. Tại Brussels, tuyến bay được hỗ trợ bởi khu vực 45.000 m2 dành riêng cho dược phẩm tại BRUcargo.

DHL cho biết các tuyến bổ sung tại châu Âu, Trung Đông, châu Á và Mỹ Latinh sẽ sớm được triển khai, với Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil, Mỹ, Đức và Ireland là những thị trường ưu tiên.

Như Ý (Theo Logistics Manager)