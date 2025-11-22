DHL mở rộng cơ sở logistics tại Việt Nam

DHL Global Forwarding mở rộng hệ thống kho hàng tại Hải Phòng và TP HCM nhằm đáp ứng nhu cầu logistics tăng từ xu hướng tái định hình thương mại toàn cầu.

DHL Global Forwarding vừa tăng diện tích kho CFS (Container Freight Station) tại TP HCM từ 4.600 m2 lên 6.800 m2; cơ sở ở Hải Phòng được nâng lên 4.000 m2, đồng thời mở rộng sức chứa cho hàng hóa thường và hàng hóa chịu thuế.

Ông Laurence Cheung, Tổng giám đốc DHL Global Forwarding Việt Nam, cho biết theo báo cáo DHL Global Connectedness Tracker mới nhất, Việt Nam đang hưởng lợi từ sự dịch chuyển dòng chảy thương mại toàn cầu trong bối cảnh thuế quan và căng thẳng địa chính trị. Khối lượng thương mại toàn cầu nửa đầu 2025 tăng nhanh nhất kể từ 2010 (không tính giai đoạn Covid-19), trong đó ASEAN – đặc biệt Việt Nam - hấp thụ phần lớn dòng chuyển hướng. Xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng mạnh, đưa Việt Nam vào nhóm 5 điểm đến hàng đầu của hàng hóa Trung Quốc trong năm 2025.

Doanh nghiệp ghi nhận sự dịch chuyển vai trò của Việt Nam từ một trung tâm sản xuất sang điểm trung chuyển trong chuỗi logistics khu vực.

"Chúng tôi thúc đẩy chuyển đổi logistics bằng việc tích hợp hạ tầng, công nghệ và các giải pháp bền vững, nhằm đáp ứng nhu cầu đang thay đổi nhanh chóng. Việc mở rộng này thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và củng cố vị thế của Việt Nam trong thương mại toàn cầu", ông Cheung nói.

DHL Global Forwarding là đơn vị thuộc Tập đoàn Deutsche Post DHL (Đức), chuyên về vận tải quốc tế bằng đường biển và đường hàng không. Doanh nghiệp có mạng lưới tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp các dịch vụ logistics như gom hàng lẻ, vận tải đa phương thức, quản lý chuỗi cung ứng và giải pháp hải quan.

Với vai trò là mảng logistics quốc tế cốt lõi của tập đoàn, DHL Global Forwarding tập trung vào công nghệ, tối ưu hóa vận hành và các giải pháp vận chuyển bền vững. Tại Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động từ đầu những năm 1990, phục vụ các ngành hàng điện tử, dệt may, bán lẻ và sản xuất.

Thế Đan