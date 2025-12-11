DHL lập kỷ lục xử lý bưu kiện tại Đức trong 24 giờ

ĐứcMạng lưới bưu kiện toàn quốc Post & Parcel Germany xử lý khoảng 12,4 triệu đơn hàng trong ngày 2/12, gần gấp đôi so với một ngày thông thường.

DHL vừa ghi nhận kỷ lục mới về số lượng bưu kiện được phân loại trong vòng 24 giờ.

"Khi hàng triệu món quà được đặt mua, chúng tôi đảm bảo chúng đến đúng thời điểm. Chúng tôi tự hào trong những khoảnh khắc này, không chỉ làm logistics mà còn góp phần tạo nên những ký ức hạnh phúc và kết nối mọi người", bà Nikola Hagleitner, CEO Post & Parcel Germany, chia sẻ.

Nhân viên DHL bận rộn phân loại các kiện hàng vào dịp cuối năm. Ảnh: DHL

DHL cũng cho biết tuần này được dự đoán là bận rộn nhất trong năm đối với các đơn hàng quốc tế. Gần đây, DHL eCommerce - đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng xuyên biên giới và nội địa cho doanh nghiệp tại châu Âu, châu Á và Mỹ – cùng DHL Express đều xử lý lượng bưu kiện cao hơn ngày thường.

Ông Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce, nhận định mùa cao điểm đã đến và chắc chắn đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với DHL Group. Trên toàn mạng lưới DHL eCommerce, hàng nghìn nhân sự đang nỗ lực để mọi hoạt động diễn ra trơn tru. "Chúng tôi sẽ xử lý hơn 14 triệu đơn hàng trong ngày bận rộn nhất, tăng 60% so với ngày thường", ông nói.

Trong khi đó, DHL Express ghi nhận lượng đơn hàng quốc tế tăng khoảng 20% trong giai đoạn từ lễ Tạ ơn ngày 27/11 đến Cyber Monday ngày 1/12.

Ngoài ra, một nghiên cứu riêng của FedEx cho thấy 88% doanh nghiệp nhỏ tại châu Âu đánh giá các sự kiện như Black Friday và Cyber Monday có vai trò quan trọng đối với doanh thu của họ.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)