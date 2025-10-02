DHL khôi phục dịch vụ gửi hàng từ Đức sang Mỹ

ĐứcDHL Post & Parcel Germany khôi phục dịch vụ gửi hàng từ Đức sang Mỹ, mở rộng lựa chọn vận chuyển cho doanh nghiệp trong bối cảnh quy định hải quan mới vừa có hiệu lực.

Sau 4 tuần tạm ngừng do các quy định hải quan mới của Mỹ, DHL Post & Parcel Germany vừa thông báo khôi phục dịch vụ vận chuyển bưu kiện từ Đức đến Mỹ và Puerto Rico dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Trước đó, hơn 30 cơ quan bưu chính quốc tế đã tạm dừng hoặc hạn chế gửi hàng sang Mỹ để chờ hướng dẫn mới, sau khi chính sách miễn thuế "de minimis" kết thúc ngày 29/8.

Nhân viên DHL đang kiểm tra bưu kiện. Ảnh: DHL

Từ ngày 25/9, doanh nghiệp có thể lựa chọn DHL Parcel International để gửi hàng sang Mỹ, bên cạnh dịch vụ DHL Express. Với phương thức mới, khách hàng cần đăng ký dịch vụ "Postal Delivered Duty Paid" (PDDP) cho lô hàng có giá trị dưới 800 USD, thanh toán toàn bộ thuế nhập khẩu trước cho người nhận và cung cấp dữ liệu hải quan đầy đủ, chính xác.

DHL cho biết dịch vụ PDDP trước đây chỉ áp dụng cho hàng hóa gửi đi Na Uy, Anh và Thụy Sĩ, nay được mở rộng sang Mỹ. Công ty đã cải tiến toàn bộ quy trình thu thập dữ liệu, khai báo hải quan và nộp thuế để đáp ứng các yêu cầu mới của phía Mỹ. DHL cũng lưu ý ngoài các bưu kiện quà tặng cá nhân trị giá dưới 100 USD, tất cả lô hàng đều sẽ phát sinh chi phí thông quan và thuế nhập khẩu. Tuy vậy, giá cước cho khách hàng doanh nghiệp gửi hàng từ Đức sang Mỹ vẫn được giữ ổn định.

DHL - một trong những tập đoàn logistics hàng đầu thế giới, có mặt tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển quốc tế, kho vận, chuyển phát nhanh và giải pháp chuỗi cung ứng. DHL Post & Parcel Germany là đơn vị trực thuộc tập đoàn, phụ trách mảng bưu chính và bưu kiện tại Đức, với mạng lưới phân phối rộng khắp và vai trò chủ chốt trong vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới của khu vực châu Âu.

Hải My (Theo Aircargo News)