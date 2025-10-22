DHL hợp tác Boston Dynamics triển khai thêm 1.000 robot

Tập đoàn logistics DHL Group vừa ký biên bản ghi nhớ chiến lược với Boston Dynamics triển khai thêm hơn 1.000 robot Stretch trên phạm vi toàn cầu.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên bắt đầu từ năm 2018, sau khi robot Stretch được ứng dụng thành công trong việc tự động hóa khâu bốc dỡ container tại các trung tâm logistics của DHL. Dự kiến, giai đoạn tới, doanh nghiệp sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng của dòng robot này sang các công đoạn khác như chọn và xử lý kiện hàng (case picking) - hoạt động tiêu tốn nhiều nhân lực nhất trong chuỗi vận hành.

Robot của DHL đang xếp hàng. Ảnh: DHL

Hiện các robot Stretch có thể xử lý tới 700 kiện hàng mỗi giờ, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc nặng nhọc cho nhân viên, đặc biệt trong môi trường làm việc nóng hoặc lạnh. Tại Anh và châu Âu, DHL cũng đã tích hợp Stretch vào các dây chuyền tự động với băng chuyền và máy xếp pallet, mang lại hiệu quả vận hành rõ rệt.

Bà Sally Miller, Giám đốc Công nghệ thông tin toàn cầu của DHL Supply Chain, cho biết, thông qua chiến lược tăng tốc chuyển đổi số, doanh nghiệp cam kết tối đa hóa tác động của robot và tự động hóa mọi lĩnh vực hoạt động. Hợp tác mở rộng với Boston Dynamics giúp DHL tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp robot phù hợp với đặc thù của ngành logistics. "Chúng tôi đang cùng nhau thiết lập tiêu chuẩn mới cho chuỗi cung ứng hiện đại", bà nói.

DHL cho biết tập đoàn đang đẩy mạnh chiến lược tự động hóa xuyên bộ phận, đảm bảo những công nghệ thành công ở mảng Supply Chain có thể được nhân rộng ra toàn hệ thống. Trong ba năm qua, riêng mảng logistics hợp đồng của doanh nghiệp đã đầu tư hơn một tỷ euro cho tự động hóa. Tập đoàn hiện vận hành hơn 7.500 robot, 200.000 thiết bị cầm tay thông minh, cùng gần 800.000 cảm biến IoT nhằm tối ưu hoạt động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao giá trị cho khách hàng. Hơn 90% nhà kho của tập đoàn trên toàn cầu hiện được trang bị ít nhất một giải pháp số hóa hoặc tự động hóa.

Thay vì chỉ mua công nghệ sẵn có, DHL đang thúc đẩy mô hình hợp tác phát triển song song với các đối tác công nghệ, trong đó Boston Dynamics là ví dụ tiêu biểu. DHL cung cấp môi trường vận hành thực tế để thử nghiệm, thu thập dữ liệu và phản hồi, trong khi đối tác phát triển công nghệ sẽ tinh chỉnh sản phẩm theo đúng nhu cầu của ngành logistics.

Ông Robert Playter, CEO của Boston Dynamics, nhận định: "Stretch được thiết kế để đáp ứng đa dạng các nhu cầu xử lý kiện hàng trong kho, và đây là bước đi tự nhiên tiếp theo trong hành trình đổi mới giữa hai bên".

Theo chiến lược 2030, DHL đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu không chỉ ở quy mô triển khai mà còn trong các mô hình đồng phát triển, đồng đầu tư và cùng chia sẻ lợi ích. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ đưa robot và tự động hóa trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững dài hạn của toàn tập đoàn.

Thế Đan (theo Bostondynamics)