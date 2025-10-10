DHL Express khánh thành trung tâm 80 triệu Euro tại Barcelona

Tây Ban NhaTrung tâm mới của DHL Express tại sân bay Barcelona nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử toàn cầu và tăng trưởng vận chuyển nhanh trong 20 năm tới.

DHL Express vừa đưa vào hoạt động trung tâm chuyển phát nhanh quốc tế mới tại sân bay Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (Tây Ban Nha), với tổng vốn đầu tư 80 triệu Euro. Cơ sở rộng 29.000 m2, gồm 10.000 m2 kho hàng và 3.000 m2 văn phòng, được xây dựng trong chưa đầy 2 năm. Hệ thống phân loại tự động giúp xử lý hơn 20.000 bưu kiện mỗi giờ, gấp 7 lần công suất trước đây.

DHL cho biết đầu tư này phản ánh sự bùng nổ thương mại điện tử quốc tế và nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh, đúng hạn ngày càng tăng. Riêng hoạt động tại sân bay Barcelona đã tăng 30% giai đoạn 2018 - 2023, trước khi chững lại do suy giảm thương mại toàn cầu và mua sắm trực tuyến. Công ty dự báo tăng trưởng sẽ trở lại mạnh mẽ trong hai thập niên tới.

"Trung tâm này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trong tương lai, duy trì chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, đồng thời củng cố vai trò của chúng tôi trong thương mại toàn cầu", ông Mike Parra, Giám đốc điều hành DHL Express châu Âu, nhấn mạnh.

Đại diện DHL Express trong ngày khai trương trung tâm mới tại sân bay Barcelona. Ảnh: DHL Express

Trung tâm mới đóng vai trò mắt xích trong mạng lưới châu Âu và liên lục địa của DHL, kết nối với các tuyến bay khắp châu Âu, Bắc Phi và châu Mỹ. Hiện cơ sở phục vụ 10 chuyến bay do DHL khai thác cùng sáu dịch vụ quốc tế thương mại mỗi ngày; hai chuyến bay bổ sung dự kiến sắp được triển khai.

Hạ tầng gồm 22 vị trí nạp container hàng không, 9 bến dỡ hàng, 24 cầu xe tải, hỗ trợ 120 phương tiện giao hàng chặng cuối. Hoạt động thông quan và an ninh được tích hợp trực tiếp tại trung tâm, bảo đảm kiểm soát đầu - cuối.

Về bền vững, trung tâm trang bị hệ thống điện mặt trời trên mái, tái sử dụng nước xám, chiếu sáng LED thông minh và 37 bộ sạc xe điện. Hai phần ba phương tiện tại chỗ sẽ chuyển sang vận hành không phát thải trong tương lai.

DHL Express hiện có ba trung tâm tại Tây Ban Nha: Barcelona, Madrid và Vitoria; cùng 6 cổng kết nối nội địa ở Alicante, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Seville, Valencia và quần đảo Canary. Ngoài ra, hãng vận hành 16 máy bay riêng, thực hiện 40 chuyến bay một ngày trên 26 đường bay.

DHL Express, thuộc Tập đoàn Deutsche Post DHL Group (Đức), là công ty vận chuyển nhanh quốc tế hàng đầu thế giới với mạng lưới tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Tây Ban Nha, DHL Express hợp tác với hơn 20.000 doanh nghiệp, trong đó trên 20% đặt trụ sở tại Catalonia.

Gia Hân (Theo AirCargo News)