DHL Express dời cổng trung chuyển Cebu sang cơ sở quy mô lớn

Cơ sở mới rộng hơn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng từ khu vực Visayas và Mindanao, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua cải thiện hạ tầng.

Cơ sở mới nằm tại sân bay quốc tế Mactan Cebu, thành phố Lapu-Lapu, tỉnh Cebu, Philippines, với diện tích 3.875 m2, được thiết kế để cải thiện hoạt động phân loại và xử lý hàng hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu. Hệ thống tự động hóa cao cho phép cơ sở đảm nhiệm phân loại cả hàng nhập và xuất cho các hoạt động của gateway và trung tâm dịch vụ, với công suất phân loại hàng nhập đạt 825 kiện một giờ và hàng xuất đạt 320 kiện một giờ.

Cơ sở mới tọa lạc tại sân bay quốc tế Mactan Cebu. Ảnh:DHL

"Cơ sở mới tại Cebu Gateway là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đặc biệt tại khu vực VisMin", ông Nigel Lockett, Giám đốc quốc gia DHL Express Philippines cho biết. "Khoản đầu tư này cũng khẳng định quyết tâm mở rộng mạng lưới để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia".

Cơ sở mới có 100% vị trí bốc xếp trực tiếp, trang bị hệ thống an ninh hiện đại tích hợp công nghệ chụp ảnh hàng hóa và quét kiểm soát tại các điểm vận hành, đảm bảo sàng lọc toàn diện hàng đi và đến. Hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon, cơ sở sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều hòa inverter, quạt công suất lớn tốc độ thấp, cùng thiết kế thông gió tự nhiên và giếng trời để giảm tiêu thụ điện.

Bà Thilaga Vathy Rajoo, Phó Chủ tịch vận hành DHL Express Philippines cho biết, vị trí chiến lược của Cebu Gateway mới mang lại khả năng tiếp cận tối ưu cả khu vực hàng không và đường bộ, giúp vận chuyển hàng từ máy bay tới gateway nhanh chóng và hiệu quả hơn. Điều này sẽ rút ngắn thời gian phân loại tại các trung tâm dịch vụ, cho phép giao hàng sớm hơn và có thể kéo dài thời gian nhận hàng trong ngày.

Với các chuyến bay DHL đi và đến Cebu hàng ngày, cơ sở mới giúp xử lý khối lượng hàng lớn hơn mà vẫn duy trì lịch bay trong ngày và cam kết thời gian vận chuyển nhanh. DHL Express cho rằng đây là lợi thế cạnh tranh, tạo tác động tích cực lâu dài đến chất lượng dịch vụ khách hàng.

Theo Báo cáo DHL Trade Atlas 2025 do DHL và Trường Kinh doanh Stern - Đại học New York công bố, Philippines dự kiến nằm trong nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới về tốc độ và quy mô tăng trưởng thương mại giai đoạn 2024 - 2029.

DHL Express khẳng định, việc mở rộng cơ sở tại Philippines không chỉ hỗ trợ kinh tế địa phương mà còn củng cố hạ tầng thương mại của quốc gia, sẵn sàng nắm bắt cơ hội tăng trưởng, đồng thời thể hiện cam kết đưa Philippines trở thành một mắt xích quan trọng trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)