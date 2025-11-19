DHL đầu tư một tỷ euro vào Ấn Độ

Ấn ĐộDHL hướng tới các lĩnh vực khoa học đời sống, thương mại điện tử và số hóa, với nhiều cơ sở mới sẽ được triển khai tại nhiều thành phố của Ấn Độ.

Tập đoàn DHL sẽ rót một tỷ euro vào các đơn vị kinh doanh tại Ấn Độ, trong bối cảnh doanh nghiệp muốn tận dụng thị trường năng động của nước này và phù hợp với chiến lược tăng trưởng đến năm 2030.

Các hạng mục hạ tầng bao gồm: trung tâm logistics y tế cho DHL Supply Chain India tại Bhiwandi; cơ sở mới của Blue Dart tại Bijwasan; trung tâm phân loại tự động cho DHL Express India ở Delhi; trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin thứ năm của DHL tại Indore; các trung tâm logistics cho xe điện và pin tại Chennai và Mumbai; cùng trung tâm hàng hóa mặt đất của Blue Dart tại Haryana.

Ông Tobias Meyer, Tổng giám đốc DHL Group, cho biết thương mại toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức nhưng DHL vẫn tin tưởng vào thị trường đầy năng động của Ấn Độ. Chiến lược đa dạng hóa và các chính sách thân thiện với doanh nghiệp của nước này là nền tảng vững chắc cho các khoản đầu tư dài hạn.

"Với chương trình đầu tư khoảng một tỷ Euro, chúng tôi đang mở rộng các giải pháp logistics tin cậy và bền vững hơn cho khách hàng tại Ấn Độ", ông nói.

Tập đoàn logistics DHL Group hoạt động tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: DHL Group

Đại diện DHL cho hay Chỉ số kết nối toàn cầu (Global Connectedness Tracker) mới công bố cho thấy khoảng cách trung bình của hoạt động thương mại hàng hóa tại Ấn Độ dự kiến đạt 6.190 km vào năm 2025, tăng so với 6.090 km năm 2024.

"Điều này phản ánh sự mở rộng quan hệ thương mại của Ấn Độ với 24 quốc gia thuộc châu Á, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Mạng lưới toàn cầu tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ giúp DHL sẵn sàng hỗ trợ vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng quốc tế", vị đại diện cho biết.

Trong vài tháng gần đây, DHL đã công bố nhiều chương trình đầu tư khu vực. Tháng trước, doanh nghiệp thông báo kế hoạch rót 300 triệu Euro vào hoạt động tại khu vực châu Phi hạ Sahara, nhằm đẩy mạnh hiện diện tại thị trường được đánh giá "có tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng trong thương mại toàn cầu". Trước đó vào tháng 6, doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch đầu tư hơn 500 triệu Euro vào hoạt động tại Trung Đông.

DHL Group là tập đoàn logistics hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp cung cấp chuỗi dịch vụ toàn diện, từ chuyển phát nhanh, vận tải hàng hóa, kho vận, đến các giải pháp chuỗi cung ứng chuyên sâu cho những ngành như y tế, công nghệ, thương mại điện tử và sản xuất. Với mạng lưới toàn cầu và định hướng phát triển bền vững, DHL giữ vai trò quan trọng trong các tuyến thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Gia Hân (Theo AirCargo News)