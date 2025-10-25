DHL đầu tư gần 350 triệu USD mở rộng hoạt động tại châu Phi

Khoản đầu tư mới cho thấy tham vọng của DHL trong việc mở rộng hạ tầng logistics và đón đầu làn sóng tăng trưởng thương mại - công nghệ tại châu Phi.

Tập đoàn DHL Group vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 300 triệu Euro (tương đương 349 triệu USD) để mở rộng hệ thống kho bãi và hạ tầng logistics tại châu Phi, nhằm tận dụng nhu cầu tăng cao từ các lĩnh vực như thương mại điện tử và năng lượng tái tạo.

Theo DHL, giá trị thương mại của lục địa này đã tăng 10% bất chấp tác động từ cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông John Pearson, Giám đốc điều hành DHL Express, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng châu Phi có thể trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng thương mại nhanh thứ hai thế giới trong bốn năm tới.

"Khi chúng tôi mở thêm cơ sở, kho hàng, trung tâm phân phối hay trụ sở mới, đó là dấu hiệu cho thấy DHL đang phát triển", ông Pearson chia sẻ trên kênh Bloomberg TV ngày 15/10. "Hiện tăng trưởng nhập khẩu từ Trung Quốc vào khu vực hạ Sahara đã đạt 26%, chủ yếu là máy móc và thiết bị xây dựng".

DHL - tập đoàn logistics toàn cầu hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: DHL

Đối với Trung Quốc và nhiều quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại với Mỹ, châu Phi đang trở thành thị trường tiềm năng để đa dạng hóa hoạt động xuất nhập khẩu. Theo công ty thương mại điện tử lớn nhất châu Phi - Jumia Technologies AG, các mức thuế quan do Mỹ áp đặt đang giúp doanh nghiệp này dễ dàng tiếp cận nguồn hàng từ Trung Quốc hơn. Lượng hàng Trung Quốc xuất sang châu Phi trong tháng qua đã tăng 56%, mức cao nhất kể từ tháng 2/2021.

Tuy nhiên, DHL nhận định châu Phi vẫn đối mặt với hạn chế lớn về hạ tầng giao thông và năng lượng, với nhu cầu đầu tư lên tới 170 tỷ USD mỗi năm để phát triển đường bộ và lưới điện.

Hiệp định Thương mại Tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại nội khối, trong khi DHL ghi nhận số lượng đơn hàng tăng từ các thành phố nhỏ ở Nigeria và Ethiopia.

Hiện phần lớn hoạt động của DHL tại châu Phi, bao gồm dịch vụ kho bãi, đóng gói và quản lý chuỗi cung ứng, tập trung ở Nam Phi, Ai Cập và Kenya.

Gia Hân (Theo Transport Topics)