DHL cung cấp dịch vụ hậu cần y tế tại Nhật Bản

Nhật BảnDHL Supply Chain cung cấp dịch vụ hậu cần cho công ty thiết bị y tế Mozarc Medical tại trung tâm Sagamihara, tỉnh Kanagawa.

Nhà cung cấp dịch vụ logistics theo hợp đồng này hỗ trợ Mozarc, chuyên cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe thận, từ trung tâm Sagamihara, cách trung tâm Tokyo khoảng 40 km.

Sagamihara cung cấp dịch vụ lưu kho, quản lý tồn kho, dán nhãn theo giấy phép sản xuất thiết bị y tế và phân phối trên toàn quốc. Hệ thống kho bao gồm kho đông lạnh (-20 độ C), kho mát (2 - 8 độ C) và kho thường (15 - 25 độ C), đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với vị trí thuận lợi, gần cả sân bay Haneda và Narita, trung tâm cũng nằm giữa cơ sở nghiên cứu - phát triển của Mozarc Medical tại Fukuroi (tỉnh Shizuoka) và trung tâm Tokyo.

DHL sẽ giúp Mozarc Medical vận chuyển thiết bị chăm sóc sức khỏe tới tay người tiêu dùng một cách an toàn. Ảnh: DHL

Aya Handa, Phó chủ tịch APAC, Mozarc Medical Japan, cho biết: "Chúng tôi yên tâm khi tận dụng hệ thống quản lý chất lượng vững chắc và chuyên môn logistics chăm sóc sức khỏe của DHL Supply Chain để đảm bảo sản phẩm đến tay các cơ sở y tế một cách an toàn và đáng tin cậy".

Tilla Feldstein, Trưởng bộ phận ngành Khoa học đời sống và Chăm sóc sức khỏe của DHL Supply Chain Japan, nhấn mạnh: "Việc xử lý thiết bị y tế đòi hỏi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tuân thủ tiêu chuẩn, và hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu của chúng tôi tại Nhật Bản đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này".

Mozarc Medical là công ty chuyên cung cấp các giải pháp chăm sóc thận, hướng đến cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Với các sản phẩm và dịch vụ y tế tiên tiến, Mozarc Medical tập trung vào nghiên cứu, phát triển và phân phối thiết bị y tế chất lượng cao, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn và hiệu quả trong từng sản phẩm. Hoạt động của công ty tại Nhật Bản được hỗ trợ bởi hệ thống logistics hiện đại, giúp phân phối sản phẩm đến các cơ sở y tế một cách nhanh chóng và tin cậy.

Hải My (Theo Logistics Manager)