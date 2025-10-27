DHG Pharma đồng hành với đoàn y bác sĩ mang thuốc đến Lào Cai

Lào CaiDHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media tổ chức chuyến đi mang y tế, thuốc men đến xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà sau bão lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sau hai cơn bão Bualoi và Matmo, nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị sạt lở, giao thông chia cắt, đời sống người dân đảo lộn. Giữa thời điểm khó khăn ấy, ngày 12/10, đoàn công tác gồm DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media đã khởi hành chuyến đi đến Tả Củ Tỷ với mục tiêu mang y tế, thuốc men và sự sẻ chia đến gần hơn với bà con.

Chương trình thăm khám có sự tham gia của đông đảo bà con và chính quyền địa phương. Ảnh: DHG Pharma

Từ sáng sớm, tại điểm khám dã chiến ngay trung tâm xã, hàng trăm người dân đã có mặt. Các bác sĩ thuộc chuyên khoa Nội tổng quát, Nhi, Tai Mũi Họng, Dinh dưỡng, Da liễu đã khám và tư vấn cho hơn 1.000 lượt người dân, vượt xa dự kiến ban đầu. Người già được đo huyết áp, siêu âm, điện tim; trẻ em được kiểm tra dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp điều kiện địa phương.

Song song công tác thăm khám, 1.000 phần thuốc được DHG Pharma chuẩn bị, trao tận tay người dân. Hơn 50 loại thuốc thiết yếu thuộc nhóm điều trị cảm cúm, hô hấp, tiêu hóa, da liễu và huyết áp - những bệnh thường gặp sau mùa mưa lũ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhân viên DHG Pharma phát thuốc cho người dân. Ảnh: DHG Pharma

Nguồn thuốc kịp thời này trở thành cứu cánh khi nhiều trạm y tế bị ảnh hưởng, nguồn dự trữ cạn kiệt. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Hoạt động Tiếp thị DHG Pharma, chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi xúc động nhất không phải là số lượng người đến khám, mà là ánh mắt bà con khi được bác sĩ hỏi han, đo huyết áp, nghe tim".

Đoàn ghi nhận nhiều trường hợp suy dinh dưỡng ở cả trẻ nhỏ và người trưởng thành. Bữa ăn của nhiều hộ dân chỉ có ngô, rau rừng, hiếm khi có thịt cá. Các bác sĩ đã hướng dẫn người dân tận dụng thực phẩm sẵn có như trứng, rau, đậu... để cải thiện bữa ăn, đặc biệt cho trẻ thấp còi.

Nụ cười của bà con trong buổi khám chữa bệnh. Ảnh: DHG Pharma

Ở người lớn, bệnh tim mạch, huyết áp, tiêu hóa phổ biến. Thói quen uống rượu hàng ngày khiến tỷ lệ viêm loét dạ dày chiếm đến 30%. Bác sĩ Nguyễn Văn Hồng, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế cho biết: "Chúng tôi gặp nhiều trường hợp huyết áp cao, đau dạ dày mạn tính dù người bệnh vẫn trong độ tuổi lao động. Việc nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sống là điều cấp thiết".

Đoàn cũng phát hiện sớm nhiều ca cần chuyển tuyến, như bé Anh Thọ, 4 tuổi bị nhiễm trùng mô mềm, hay người dân có huyết áp trên 200 mmHg được xử trí kịp thời. Hơn 500 test đường huyết nhanh được thực hiện, phát hiện 10 trường hợp nghi tiểu đường để theo dõi định kỳ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Củ Tỷ, cho biết, xã có hơn 1.100 hộ dân, gần 40% là hộ nghèo. Bà con rất phấn khởi khi được khám bệnh, nhận thuốc và quà từ đoàn.

Hành trình tại Tả Củ Tỷ là một trong nhiều chương trình thiện nguyện mà DHG Pharma thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu "mỗi người, mỗi gia đình Việt được chăm sóc sức khỏe bằng những viên thuốc chất lượng, chuẩn quốc tế".

Đại diện xã Tả Củ Tỷ trao thư cảm ơn đến DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media vì những đóng góp thiết thực cho người dân vùng cao Ảnh: DHG Pharma

"Trong kỷ nguyên mới, Dược Hậu Giang chọn 'mạnh mẽ chuyển mình - vững bước vươn xa' không chỉ để phát triển, mà để sẻ chia", ông Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh. "Lợi nhuận không phải đích đến cuối cùng, mà là phương tiện để kiến tạo giá trị cộng đồng".

Thế Đan