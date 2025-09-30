DHG Pharma 14 năm liên tiếp vào top 'kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam'

DHG Pharma được vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, đồng thời thuộc nhóm 5 doanh nghiệp duy trì 14 năm liên tiếp.

Lễ vinh danh diễn ra ngày 27/9 tại TP HCM, do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư và Chứng khoán Thiên Việt đánh giá thường niên. Tại sự kiện, bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư chia sẻ: "14 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển của Dược Hậu Giang cùng những đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam".

Theo bà Bích Ngọc, bảng xếp hạng thực hiện với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ), nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty hoạt động hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

DHG Pharma được đánh giá cao về kết quả kinh doanh ba năm qua, trên toàn bộ ba chỉ số tăng trưởng gồm doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên cổ phiếu – những con số đo lường phản ánh khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Đại diện DHG Pharma (ở giữa) nhận danh hiệu Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025. Ảnh: DHG Pharma

Trước đó ngày 21/8, DHG Pharma cũng được Forbes vinh danh "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm thứ 13 liên tiếp. Không chỉ được đánh giá cao về sức khỏe tài chính, doanh nghiệp còn giữ vị thế số một ngành, trong ba doanh nghiệp dược phẩm vào Top 50 Forbes 2025.

Chia sẻ về loạt giải thưởng, Tổng giám đốc Toshiyuki Ishii của công ty cho hay, bên cạnh chiến lược tăng trưởng, DHG Pharma có được thành tựu ngày nay còn nhờ niềm tin yêu lớn lao của khách hàng. "51 năm qua, chúng tôi nhận được sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc lớn nhất cả nước, bền bỉ gắn bó cùng doanh nghiệp vượt qua nhiều biến động của thị trường", vị tổng giám đốc nói.

Hội nghị khách hàng năm 2025 với chủ đề "Mạnh mẽ chuyển mình - vững bước vươn xa", DHG Pharma mong muốn mang lại thịnh vượng cho khách hàng và xã hội. Ảnh: DHG Pharma

Ông Toshiyuki Ishii cũng nhấn mạnh, khách hàng chính là "cánh tay nối dài" đưa doanh nghiệp chạm đến thị phần hàng đầu trong mảng thuốc không kê đơn. Nhờ vậy, doanh nghiệp đã giữ vững doanh thu số một thị trường dược phẩm kênh bán lẻ (không bao gồm vaccines) suốt 5 năm liền 2020-2024, theo IQVIA.

DHG Pharma được đánh giá cao về kết quả kinh doanh trong ba năm qua, trên toàn bộ 3 chỉ số tăng trưởng là doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên cổ phiếu. Ảnh: DHG Pharma

DHG Pharma hiện sở hữu hai nhà máy Betalactam và NonBetalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế Japan‑GMP và EU‑GMP, củng cố tầm nhìn sản xuất "thuốc nội chất lượng quốc tế". Bên cạnh hơn 150 sản phẩm sản xuất tại nhà máy và các dây chuyền đạt chuẩn này, doanh nghiệp cũng đang mở rộng và chuyển giao nhiều sản phẩm từ tập đoàn Taisho (Nhật Bản) về phục vụ nội địa.

Nhà máy Betalactam và Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn quốc tế Japan‑GMP và EU‑GMP. Ảnh: DHG Pharma

"Chúng tôi kỳ vọng các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn Nhật Bản và châu Âu, sẽ thúc đẩy con tàu DHG Pharma tiến gần hơn, gắn kết hơn với khách hàng. Trong mọi bước đi, DHG luôn giữ vững cam kết về chất lượng, uy tín và sự tận tâm để mang lại giá trị bền vững cho đối tác và xã hội", Tổng giám đốc Toshiyuki Ishii nhấn mạnh.

Việc được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín đã khẳng định năng lực quản trị, cùng cam kết phát triển bền vững của DHG Pharma. Trong nửa thế kỷ qua, công ty luôn hướng đến mục tiêu không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng với việc hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế.

Cùng với việc đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng với nhiều chính sách, dịch vụ tiện ích, công ty chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và hội nhập quốc tế.

(Nguồn: DHG Pharma)