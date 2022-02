ĐH Tôn Đức Thắng vào top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới

Đại học Tôn Đức Thắng trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong top 100 trường dưới 50 năm tuổi tốt nhất thế giới, theo THE.

Trong bảng xếp hạng đại học trẻ năm 2022 (Young University Rankings 2022) được Times Higher Education (THE) công bố ngày 15/2, Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 98 trong tổng số 539 trường được xếp hạng.

Các trường góp mặt đều có tuổi đời từ 50 năm trở xuống, được THE xếp hạng dựa trên các tiêu chí tương tự khi xếp hạng đại học thế giới. 13 chỉ số đánh giá được chia thành năm nhóm gồm giảng dạy (chiếm 30% tổng điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn khoa học (30%), triển vọng quốc tế (7,5%), thu nhập nhờ chuyển giao công nghệ (2,5%).

Đại học Tôn Đức Thắng thành lập năm 1997, được đánh giá cao ở tiêu chí trích dẫn khoa học. Trường này cũng là một trong hai đại học đầu tiên của Việt Nam được xếp vào top 500 đại học tốt nhất thế giới của THE hồi tháng 9/2021, cùng với Đại học Duy Tân.

Do cùng sử dụng một bộ tiêu chí đánh giá với bảng xếp hạng đại học thế giới và chỉ thay đổi về trọng số giữa các nhóm tiêu chí, Đại học Duy Tân - ngôi trường thành lập năm 1994 ở Đà Nẵng - cũng góp mặt ở bảng xếp hạng đại học trẻ với vị trí 122. Cả Tôn Đức Thắng và Duy Tân đều lần đầu xuất hiện trên bảng này.

Ngoài hai trường kể trên, Việt Nam còn hai đại diện góp mặt, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (trong nhóm 301-350) và Đại học Quốc gia TP HCM (nhóm 401+).

Dù có lịch sử từ năm 1906, tiền thân là Đại học Đông Dương, THE vẫn đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào bảng xếp hạng đại học trẻ (dưới 50 tuổi) bởi họ tính từ mốc 1993, khi trường được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại ba trường đại học ở Hà Nội gồm Đại học Tổng hợp Hà Nội, Sư phạm Hà Nội I và Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. So với năm ngoái, Đại học Quốc gia Hà Nội tụt xuống một nhóm. Còn Đại học Quốc gia TP HCM, được thành lập năm 1995, giữ nguyên vị trí so với năm 2021.

Điểm đánh giá các đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng đại học trẻ thế giới của THE. Ảnh chụp màn hình

Năm 2022, có 539 trường đại học được THE xếp hạng và 251 trường cung cấp dữ liệu nhưng không đáp ứng tiêu chí để được xếp hạng. Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris, thành lập năm 2010 tại Pháp đứng đầu bảng xếp hạng. Hai vị trí còn lại trong top ba thuộc về Đại học Công nghệ Nanyang (thành lập năm 1991, Singapore), Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (năm 1991, Hong Kong).

THE là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của QS và Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). Tổ chức này bắt đầu xếp hạng các đại học thế giới (THE-QS) vào năm 2004, sử dụng dữ liệu do QS cung cấp. Từ năm 2010, THE ngừng hợp tác với QS và tạo ra một bảng xếp hạng mới, hợp tác với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Hồi tháng 9/2021, THE công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2022. Việt Nam có năm trường góp mặt gồm Đại học Tôn Đức Thắng, Duy Tân (cùng trong nhóm 401-500), Đại học Quốc gia Hà Nội (1.001-1200), Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội (cùng trong nhóm 1.201+).

Dương Tâm