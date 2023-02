ĐH Tôn Đức Thắng loại chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh khỏi chương trình

Trường Đại học Tôn Đức Thắng không còn công nhận các loại chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh, sau khi đơn vị này cấp chứng chỉ không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 24/2, trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét miễn học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên. So với thông báo cũ, các chứng chỉ tiếng Anh Aptis General, Aptis Advanced và BULTAS do Hội đồng Anh cấp không còn nằm trong danh mục được trường công nhận.

Động thái này của trường Đại học Tôn Đức Thắng được đưa ra giữa lúc nhiều sinh viên trường này đã thi và được cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis General của Hội đồng Anh, từ ngày 11/11 đến 22/12/2022, nhằm minh chứng trình độ ngoại ngữ với nhà trường.

Tuy nhiên, theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ Aptis mà Hội đồng Anh được tổ chức thi và cấp từ ngày 11/11/2022 có tên là Aptis ESOL, khác với tên chứng chỉ mà sinh viên được nhận.

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được trường Đại học Tôn Đức Thắng công nhận. Ảnh: Chụp màn hình

Hoàng Phong, sinh viên năm thứ tư, nói điều này có nghĩa là em và những sinh viên đã dự thi chứng chỉ Aptis General của Hội đồng Anh "trắng tay" sau một thời gian dài ôn tập, thi và chờ đợi thông tin.

"Trường hợp của chúng em bây giờ không khác gì bị 'đem con bỏ chợ'. Khi đăng ký thi Aptis General, em căn cứ trên quy định của trường và tư vấn của nhân viên Hội đồng Anh. Bây giờ, Hội đồng Anh không chứng minh được giá trị pháp lý còn trường thì loại bỏ chứng chỉ này", Phong nói.

Thanh Vinh, sinh viên năm thứ tư, cũng ngỡ ngàng trước thông báo mới. "Trường hợp Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận giá trị tương đương của chứng chỉ Aptis General và Aptis ESOL thì trường Đại học Tôn Đức Thắng có chấp nhận chứng chỉ này không?", Thanh Vinh đặt câu hỏi, mong muốn các bên sớm có câu trả lời cuối cùng để sinh viên yên tâm tiếp tục kế hoạch học tập.

Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đến trung tâm của Hội đồng Anh ở quận 10, TP HCM hôm 16/2, đề nghị làm rõ giá trị chứng chỉ Aptis General. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Aptis là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh do Hội đồng Anh cấp từ năm 2012, được công nhận tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bài thi Aptis thường được biết đến có ba phiên bản, gồm Aptis General, Aptis Advanced và Aptis cho giáo viên.

Hiện, trên website của Hội đồng Anh, tên gọi của bài thi là Aptis ESOL (English for Speakers of Other Languages). Aptis ESOL đánh giá trình độ tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng: Nói, Nghe, Đọc và Viết, với cấp độ từ A1 đến C2 dựa theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Nhiều trường đại học ở Việt Nam dùng Aptis để xét đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lệ phí thi chứng chỉ dao động 1,4-2 triệu đồng một lượt.

Trả lời VnExpress hôm 23/2, đại diện Hội đồng Anh khẳng định Aptis và Aptis ESOL là hai chứng chỉ tương đồng và có giá trị pháp lý như nhau, và đang làm việc với Cục Quản lý chất lượng để minh chứng điều này.

Đơn vị này cho rằng trường Đại học Tôn Đức Thắng không lựa chọn Aptis ESOL để đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên là quyết định của nhà trường. Hội đồng Anh đề nghị sinh viên liên hệ với trường để được giải quyết nếu thắc mắc về việc công nhận giá trị của chứng chỉ.

Trong khi đó, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết trong buổi làm việc với các bên liên quan hôm 10/2, phía Hội đồng Anh và các tổ chức liên kết xác nhận việc cấp chứng chỉ Aptis General trong thời gian này là sai, cam kết hỗ trợ sinh viên bằng cách tổ chức thi lại và cấp chứng chỉ Aptis ESOL, hoặc hoàn tiền.

Còn với chứng chỉ Aptis ESOL, trường cần thời gian để đánh giá sự phù hợp của chứng chỉ với chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ đại học đã công bố. Trước mắt, trường Đại học Tôn Đức Thắng gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh để xét đầu ra cho sinh viên đến 31/10.

Theo thống kê của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, hơn 700 người bị ảnh hưởng vì sự việc này.

Nhật Lệ