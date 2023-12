ĐH FPT cấp học bổng toàn phần cho trường THPT cả nước

Mỗi trường THPT sẽ nhận một suất học bổng toàn phần (học phí toàn khóa đại học) vào ĐH FPT cho học sinh trong top 10 SchoolRank 2024.

Theo đó, các trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của học sinh cùng các tiêu chí riêng, chọn ra học sinh thuộc Top 10 SchoolRank 2024 để cấp phát học bổng trước ngày 14/4/2024. Để có tên trong danh sách, học sinh cần có kết quả học tập THPT nằm trong số 10% xuất sắc toàn quốc theo xếp hạng SchoolRank.

Theo lãnh đạo trường Đại học FPT, chương trình cấp học bổng nhằm thu hút, phát triển tài năng cho Đại học FPT. Trường muốn dành những suất học bổng toàn phần (học phí toàn khóa đại học) cho học sinh xuất sắc toàn quốc có nguyện vọng học tập tại Đại học FPT. Học bổng đồng thời ưu tiên cho học sinh là con em cán bộ ngành giáo dục, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy năng lực học tập của các thế hệ tiếp nối bằng môi trường đổi mới sáng tạo, giàu trải nghiệm và phát triển bền vững.

Sinh viên Đại học FPT. Ảnh: ĐH FPT

Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT kỳ vọng năm 2024 sẽ có học sinh top đầu cả nước đại diện mỗi trường THPT trở thành sinh viên của trường.

"Các bạn có cơ hội trở thành cử nhân tài năng, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu. Đây là một trong những nỗ lực của trường nhằm phát triển giáo dục bền vững", Tiến sĩ Lê Trường Tùng chia sẻ.

Trường Đại học FPT nhận chứng chỉ xếp hạng nhóm 601-800 đại học toàn cầu về phát triển bền vững THE Impact Rankings 2023. Ảnh: ĐH FPT

Năm 2023, trường Đại học FPT đạt xếp hạng 601-800 các trường toàn về phát triển bền vững THE Impact Rankings do tạp chí Times Higher Education (THE) công bố. Trường cũng đạt top 201-300 xếp hạng tiêu chí SDG 4 - Giáo dục chất lượng (Quality Education).

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin gồm Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Thiết kế Mỹ thuật số, Công nghệ ô tô số; ngành Quản trị kinh doanh gồm Digital Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Tài chính, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng; ngành Công nghệ truyền thông (dự kiến) gồm Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng; ngành Ngôn ngữ gồm ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc (dự kiến).

Sinh viên có thể theo học tại một trong các cơ sở của trường tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. HCM, Quy Nhơn. Học sinh THPT toàn quốc có thể truy cập website xếp hạng học sinh THPT toàn quốc SchoolRank, tra cứu miễn phí xếp hạng của mình để nộp hồ sơ đăng ký vào trường ĐH FPT.

Á Hiên